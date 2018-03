Nationalrat - Steßl-Mühlbacher: Transparenzgesetz schafft Klarheit

Wien (OTS/SK) - Die Novelle des Transparenzgesetzes schafft Klarheit, erklärt SPÖ-Abgeordnete Sonja Steßl-Mühlbacher heute, Donnerstag, im Parlament. Transparenz und Unvereinbarkeit seien im Parlament immer wieder "ein spannendes Thema", so Steßl-Mühlbacher. ****

Transparenz und Unvereinbarkeit seien wichtige Themen, die "immer wieder und grundsätzlich" diskutiert werden müssten, erklärte Steßl-Mühlbacher. Besonders, da im Parlament Abgeordnete säßen, so Steßl-Mühlbacher in Richtung Team Stronach, deren "Oberparteihauptmann" sich überlege, "wann er was offenlege."

Mit der Novelle zum Unvereinbarkeits- und Transparenz-Gesetz sowie zum Bundesverfassungsgesetz über die Begrenzung von Bezügen öffentlicher Funktionäre würden einerseits Lücken geschlossen und andererseits offene Fragen geklärt, begrüßte die SPÖ-Abgeordnete die Gesetzesänderung. (Schluss) gbb/mis

