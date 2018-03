FPÖ-Staudacher: Holub soll nicht Landesgeld verschenken!

Mit Management von Fernwärmeprojekten völlig überfordert

Klagenfurt (OTS) - "Während die Linkskoalition von Sparen spricht, macht Energiereferent LR Rolf Holub genau das Gegenteil. Er will einer Raiffeisenbank im Zusammenhang mit den Fernwärmeanlagen in Eisenkappel und Eberndorf rund 1,5 Millionen Euro des Landes schenken. Auf die Rückzahlung von Landesdarlehen in dieser Höhe sollte verzichtet werden", teilt der freiheitliche Energiesprecher LAbg. Christoph Staudacher mit. Auch die Kärntner Freiheitlichen seien dafür, dass diese beiden umweltfreundlichen Projekte auf gesunde wirtschaftliche Beine gestellt werden.

Doch dazu sollte das Land nicht generös auf so viel Steuergeld verzichten, sondern die Hilfe könnte in einer befristeten Freistellung von Tilgungen und Zinsen bestehen, sodass der grundsätzliche Anspruch auf Rückzahlung des Millionenbetrages bestehen bleibt. "Es ist jedenfalls offenkundig, dass Holub bei dieser Aufgabe, das Problem der Fernwärmeanlagen mit zu lösen, völlig überfordert ist und er daher eine Lösung, die mehr für Bank als für das Land günstig ist, zur Beschlussfassung vorlegt", so Staudacher. (Schluss)

