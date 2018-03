Stronach/Hagen: Transparenzgesetz ist positive Anlassgesetzgebung

Fall Strasser hat zur Nachbesserung der "redaktionellen Fehler" geführt

Wien (OTS) - "Was nützt ein Gesetz, wenn man es nicht vollziehen kann? Gar nichts! Es ist für die Fische", kommentiert Team Stronach Mandatar Christoph Hagen in der Debatte zur Novellierung des Transparenzgesetzes, das auch die Nebenbeschäftigungen der heimischen Politiker neu regelt. Im ursprünglichen Text habe es Redaktionsfehler gegeben, die, so Hagen, jetzt repariert wurden. Das sei "blamabel", so Hagen und verwies auf den Fall des ehemaligen Innenministers Ernst Strasser (V), der bis zum Auffliegen seiner Lobbyinggeschäfte diese "Lücken" ausgenützt habe. Hagen sieht den jetzigen Beschluss zur Nachbesserung als "ausnahmsweise positive Anlassgesetzgebung", denn gerade in diesem Bereich sei Transparenz besonders wichtig. In Hinkunft muss jede Nebentätigkeit eines Politikers gemeldet werden, egal ob es sich dabei um Vorstands-, Aufsichtsrats- oder sonstige Tätigkeiten in den Kammern oder Gewerkschaften handelt.

