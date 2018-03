Sicherheitsverdienstpreise 2012 für Niederösterreich vergeben

Wien (OTS) - Zum 37. Mal wurden heuer Polizei und Zivilpersonen von der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien und der Niederösterreichischen Versicherung für herausragende Leistungen und außergewöhnliche Courage ausgezeichnet.

Insgesamt 48 Männer und Frauen standen heute im 20. Obergeschoß des neuen Raiffeisenhauses Wien auf der Bühne. Sie wurden mit dem Sicherheitsverdienstpreis 2012 für Niederösterreich ausgezeichnet und für ihren besonderen Einsatz gebührend geehrt. Dr. Franz Prucher, Landespolizeidirektor für Niederösterreich, Mag. Erwin Hameseder, Obmann der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien und Dr. Hubert Schultes, Generaldirektor der Niederösterreichischen Versicherung, überreichten die Preise sowohl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Exekutive als auch an engagierte Zivilpersonen.

Der Landespolizeidirektor für Niederösterreich, Dr. Franz Prucher, zeigte sich überzeugt: "Aus sicherheits- und kriminalpolizeilicher Sicht war 2012 ein äußerst erfolgreiches Jahr. Das Ziel unter 80.000 Delikte zu bleiben, konnte erreicht werden. Es ist besonders hervorzuheben, dass in den sensiblen Bereichen wie z.B. Raubdelikte ein deutlicher Rückgang - schwerer Raub -30,9 % und Raub -15,4 % -verzeichnet werden konnte. Aber auch Büro- und Geschäftseinbrüche, Sachbeschädigungen, Suchtgift- und Schlepperdelikte, Kfz-Einbrüche sowie Kfz-Diebstähle waren stark rückläufig. Die Schwerpunkte der polizeilichen Aktivitäten werden heuer nach wie vor in der Bekämpfung der Einbruchskriminalität und Schlepperdelikte liegen. Das gute Sicherheitsjahr 2012 wurde vor allem durch die engagierten Polizistinnen und Polizisten vor Ort erreicht. Darüber hinaus auch durch unermüdliche, zeitaufwendige Erhebungen unter Einsatz modernster Technik von speziellen Polizeieinheiten sowie durch couragiertes Verhalten von Zivilpersonen und Hinweisen aus der Bevölkerung. Deshalb dürfen heute einige Personen zu Recht mit dem Sicherheitsverdienstpreis ausgezeichnet werden."

"Sicherheit geht uns alle an. Denn Sicherheit, wie wir sie kennen, ist auch in einem Land wie Österreich, das im internationalen Vergleich zu den sichersten der Welt zählt, nicht selbstverständlich und liegt nicht ausschließlich in der Verantwortung der Exekutive. Als Präsident des Kuratoriums Sicheres Österreich ist es mir ein spezielles Anliegen, das Sicherheitsbewusstsein in der Gesellschaft etwa durch Informationskampagnen zu stärken", so Mag. Erwin Hameseder, Obmann der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien, der auch auf das umfangreiche Engagement der Raiffeisen-Bankengruppe NÖ-Wien und die enge Kooperation mit der Polizei verweist: "Die Raiffeisen-Bankengruppe NÖ-Wien übernimmt große soziale und wirtschaftliche Verantwortung für die Menschen und ihr Umfeld. Die Themen Sicherheit, Regionalität und Nachhaltigkeit bestimmen dabei immer unser Handeln. Ich freue mich sehr, dass heute - bereits beim 37. NÖ Sicherheitsverdienstpreis - insgesamt 48 Exekutivbeamte und Zivilpersonen für ihren außergewöhnlichen Einsatz ausgezeichnet werden."

Dr. Hubert Schultes, Generaldirektor der Niederösterreichischen Versicherung AG (NV) über die Beweggründe, diese Initiative zu unterstützen: "Die Niederösterreichische Versicherung als österreichischer Leitbetrieb ist ein verlässlicher Partner des Landes NÖ und seiner Menschen. Sicherheit und Zuverlässigkeit stehen für uns an oberster Stelle, und so ist es unser unternehmerisches Selbstverständnis, Projekte und Initiativen zu unterstützen, die sich dem Thema Sicherheit in besonderer Weise widmen. Mit der heutigen Verleihung des Sicherheitsverdienstpreises holen wir Menschen vor den Vorhang, für die Engagement und soziale Verantwortung keine Fremdworte sind. Unsere Gesellschaft braucht Menschen, die sich für andere einsetzen und so einen wichtigen Beitrag zu einem sicheren und lebenswerten Land leisten."

Insgesamt 48 Exekutivbeamte und Zivilpersonen wurden für ihren Einsatz für die Sicherheit in Niederösterreich mit einer Urkunde geehrt. Der Sicherheitsverdienstpreis 2012 wurde heuer bereits zum 37. Mal von der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien und der Niederösterreichischen Versicherung vergeben.

