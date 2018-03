Lunacek: "Viel Empörung, aber kaum Maßnahmen gegen den US-Spähskandal"

Grüne: Ausschuss für bürgerliche Freiheiten beginnt Untersuchung der NSA-Spionageaktivitäten

Straßburg (OTS) - "Massenüberwachung verstößt gegen das gemeinsame Recht aus EU-Verträgen und gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Zudem braucht es Regeln für die Geheimdienste in der EU und mutige Whistleblower dürfen nicht wie Kriminelle behandelt werden. Wir brauchen in der EU endlich eine Ausnahme im Auslieferungsrecht, um Menschen wie Edward Snowden schützen zu können. All das haben wir Grüne gefordert. Leider hat es heute im Europäischen Parlament nur für Empörung gereicht. Laut haben die Abgeordneten der Europäischen Volkspartei und Sozialdemokraten die Spionage der US-Geheimdienste als Skandal bezeichnet. Scharfe Konsequenzen ziehen sie aber nicht. Das ist feige. Immerhin wird nun der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten im Europäischen Parlament mit einer umfassenden Untersuchung der NSA-Spionageaktivitäten beginnen. Die Spähaktivitäten der US-Geheimdienste aber auch mögliche Unterstützung durch europäische Geheimdienste müssen vollständig aufgeklärt werden", kommentiert Ulrike Lunacek, Vizepräsidentin und außenpolitische Sprecherin der Grünen Fraktion im Europaparlament, die heute mit großer Mehrheit angenommene Resolution zu den Überwachungsprogrammen der US-amerikanischen NSA und anderen Überwachungsprogramme der EU-Mitgliedsstaaten.

Lunacek: "Unser Antrag, den Beginn der Verhandlungen über ein transatlantisches Freihandelsabkommen auszusetzen, solange es keine verbindlichen Datenschutz -Standards gibt, fand leider ebenfalls keine Mehrheit. Wir wollen nun den europäischen Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit geben, Druck auf die EU-Kommission auszuüben und haben daher heute eine Online-Petition gegen die Eröffnung der Verhandlungen zum Freihandelsabkommen gestartet."

Die Online-Petition der Grünen gegen die Eröffnung der Verhandlungen zum Freihandelsabkommen ohne verbindliche Datenschutz-Standards finden Sie auf: http://www.yeswestop.eu

Zu dem mit dieser Thematik in Zusammenhang stehenden gestrigen Zwischenfall der erzwungenen Landung von Evo Morales in Wien informiert Lunacek, dass sie gemeinsam mit anderen Abgeordneten aus der Grünen-Fraktion und anderen im Europaparlament eine schriftliche Anfrage an die EU-Außenbeauftragter Catherine Ashton gestellt hat:

"Wir verlangen Aufklärung über das skandalöse Vorgehen der EU-Mitgliedsstaaten Italien, Frankreich, Portugal und vor allem Spanien, das die Zwischenlandung der Präsidentenmaschine von Evo Morales, dem Staatspräsidenten von Bolivien, am Flughafen Wien erzwungen hat. Es ist völlig inakzeptabel, dass sich diese EU-Mitgliedsstaaten als verlängerter Arm der US-Politik gerieren. Allein auf das Gerücht hin, dass sich der ehemalige US-Analyst Edward Snowden an Bord der Präsidentenmaschine befinden könnte, wurden hier Internationale Übereinkommen gebrochen und die körperliche Unversehrtheit des Präsidenten gefährdet. Gleichzeitig verlangen wir Aufklärung darüber, ob, wie und auf Grund welcher Vereinbarungen es tatsächlich zu einer Inspektion der Präsidentenmaschine am Flughafen Wien gekommen ist."

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at