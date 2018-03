Ö1-"Saldo" am 5.7.: "Österreich muss sich verändern um zukunftsfit zu werden" - Do&Co-Chef Attila Dogudan im Interview

Wien (OTS) - "Einen Gang zulegen" ist Thema des ersten Sommer-Interviews, das Michael Csoklich für "Saldo - das Wirtschaftsmagazin" mit Attila Dogudan, Chef des Catering- und Restaurantunternehmens Do&Co, geführt hat - zu hören am Freitag, den 5. Juli um 9.44 Uhr in Ö1.

Wir müssen schneller gehen, sagt Attila Dogudan, wenn Österreich seinen Wohlstand für die Zukunft sichern will. Attila Dogudan, der Chef des Catering- und Restaurantunternehmens Do&Co, ist der erste von acht Gästen, mit denen "Saldo" in seiner Sommerserie der Frage nachgeht: Was muss Österreich tun, damit das Land auch in 30 Jahren noch ein reiches Land mit großem Wohlstand ist, damit Österreich wettbewerbsfähig bleibt, damit es Arbeitsplätze gibt und damit Österreich seine sozialen Errungenschaften weiterhin finanzieren kann. Zumindest etwas schneller gehen und auch den Extraschritt machen, fordert Attila Dogudan. Parteien und Gewerkschaften will er nicht mehr in links und rechts, sondern in gut und schlecht unterschieden wissen, und aus seiner Sicht sollen auch Vermögende ihren Beitrag leisten, um den Wohlstand für die Zukunft zu sichern. Die Zukunft ist gestaltbar, aber wir müssen es auch tun, sagt Dogudan.

