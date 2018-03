ÖGB-Foglar: Überbrückungsmodell für Bauarbeiter positiv, Bonus-Malus noch offen

Weiterer Schritt zur Anhebung des faktischen Pensionsantrittsalters

Wien (OTS/ÖGB) - "Das heute im Nationalrat beschlossene Überbrückungsmodell für Bauarbeiter ist ein weiterer Schritt, das faktische Pensionsantrittsalter zu erhöhen", sagt ÖGB-Präsident Erich Foglar. "Das Modell ergänzt die von den Sozialpartnern bereits 2011 vorgestellten und von der Bundesregierung in weiten Teilen umgesetzten diesbezüglichen Maßnahmen."++++

Das Modell sehe vor, dass Bauarbeiter über 58 Jahre ab 2015 ein Jahr lang Überbrückungsgeld beziehen können. "Die Anzahl jener Menschen, die aus der Arbeitslosigkeit in Pension gehen, kann dadurch weiter gesenkt werden", so Foglar. "Das neue Modell sorgt auch dafür, dass Bauarbeiter echte Alterspensionen beziehen können und nicht in die Invaliditätspension gedrängt werden."

Was noch fehle, um das faktische Pensionsantrittsalter anzuheben, sei das ebenfalls bereits 2011 von den Sozialpartnern vereinbarte Bonus-Malus-System. Foglar: "Unternehmen, die weniger ältere Menschen beschäftigen als der Durchschnitt ihrer Branche und so die Altersarbeitslosigkeit erhöhen, sollen einen stärkeren Beitrag leisten, anstatt das Problem an die Allgemeinheit, sprich die sozialen Sicherungssysteme - auszulagern."

