Nationalrat - Riepl zu Arbeitsrecht-Änderungsgesetz: "Wir haben Probleme erkannt und beseitigt"

Einschleif-Regelung bei Familienbeihilfe schafft Verbesserungen für junge Menschen

Wien (OTS/SK) - Im Zusammenhang mit dem Arbeitsrecht-Änderungsgesetz begrüßt SPÖ-Abgeordneter Franz Riepl in seiner Rede heute, Donnerstag, im Nationalrat die geschaffenen Verbesserungen für die Bezieherinnen und Bezieher der Familienbeihilfe: "Nur wenige Euro Einkommen über der Zuverdienstgrenze konnten bisher zur hundertprozentigen Rückzahlungspflicht führen. Das ändern wir jetzt mit einer Einschleif-Regelung. Das ist eine Verbesserung für junge Menschen, die von Vernunft und Gerechtigkeit getragen ist." ****

Beim Arbeitsrecht-Änderungsgesetz, das unter anderem die Einführung von Pflegekarenz und Pflegeteilzeit regelt, streicht Franz Riepl besonders zwei Verbesserungen hervor: Zum einen lobt er die Änderung im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz. Es werde eine elektronische Anmeldeverpflichtung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei Arbeitsantritt eingeführt, wodurch illegale Beschäftigung bekämpft werden könne. Als zweiten Punkt nennt Riepl Änderungen im Familienlastenausgleichsgesetz. Dabei geht es um jene Bezieherinnen und Bezieher von Familienbeihilfe, die auch zusätzlich eine Ausbildung absolvieren, also zum Beispiel studieren. Hier ist für die Beziehung eine Zuverdienstgrenze von 10.000 Euro pro Jahr festgeschrieben. "Fallweise gibt es Situationen, wo diese Zuverdienstgrenze geringfügig überschritten wird, das ist nicht immer vorauszusehen oder planbar. Hier kann es passieren, dass man nach einigen Monaten vom Finanzamt die Aufforderung bekommt, die Familienbeihilfe des ganzen vorangegangenen Jahres zurückzuzahlen. Das können mehrere tausend Euro sein. Bei Studierenden, die keine hohe Sparquote haben, ist das existenzbedrohend", führt Riepl aus.

Im Vorjahr waren davon 1.662 Personen betroffen. "Das ändern wir jetzt und schreiben eine Einschleif-Regelung fest für jene, die in diese Falle getappt sind. Diese Einschleif-Regelung gilt im Kalenderjahr nach dem 19. Geburtstag der Betroffenen und sie wird auch schon für heuer gelten", so Riepl. Künftig muss nur mehr der Teil zurückbezahlt werden, der über der Zuverdienstgrenze liegt und nicht der Gesamtbetrag. "Wir haben in der Politikgestaltung Probleme erkannt und beseitigt", zeigt sich Riepl zufrieden. (Schluss) kg/mo

