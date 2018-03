Hundstorfer: Überbrückungsgeld verhindert Arbeitslosigkeit bei Bauarbeitern

Neue Regelung für Schwerarbeiter spart Geld

Wien (OTS/BMASK) - Heute wurde im Parlament für Bauerarbeiter das Überbrückungsmodell beschlossen. "Bauarbeiter, die das 58. Lebensjahr vollendet haben und gesundheitlich beeinträchtigt, aber für die Schwerarbeitspension noch nicht alt genug sind, erhalten vorerst bis zu einem Jahr Überbrückungsgeld in Höhe des Kollektivlohns", erläutert Sozialminister Hundstorfer am Donnerstag.

"Das von den Sozialpartnern und der Bauwirtschaft gemeinsam erarbeitete Modell verhindert Arbeitslosigkeit und erspart dem Staat außerdem Geld", betonte Hundstorfer, da es von den ArbeitnehmerInnen und der Wirtschaft gemeinsam finanziert werde. Bereits 2014 ergeben sich Einsparungen von 5 Millionen Euro durch Vermeidung von Invaliditätspensionen und Arbeitslosigkeit.

Finanziert wird das Modell von den Bauarbeitern und Bauindustrie zum Großteil selbst, denn die Betriebe zahlen einen Sonderbeitrag für diese Überbrückungszeit. Von dem Modell sollen bis zu 1700 Bauarbeiter pro Jahr profitieren. Voraussetzung für den Bezug von Überbrückungsgeld sind 520 Beschäftigungswochen in BUAG-Betrieben nach dem 40. Lebensjahr und 30 Beschäftigungswochen in BUAG-Betrieben in den letzten 2 Jahren. Eine weitere Voraussetzung ist das Absolvieren einer gesundheitlichen Rehabilitationsmaßnahme innerhalb der letzten 2 Jahre vor Antragstellung. "Das neue Modell ist eine gute Lösung für die besonders belastende und saisonal unsichere Arbeit in der Bauwirtschaft", zeigte sich Hundstorfer überzeugt.(Schluss)

