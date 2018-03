Nationalrat - Schopf: "Liste der weißen Weste" nun auch für Ein-Personen-Unternehmen

2. Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 2013 bringt viele Neuerungen

Wien (OTS/SK) - Die Novelle des 2. Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 2013 (2. SVÄG 2013) bringt neue Möglichkeiten und Vorteile für viele Menschen, erklärt SPÖ-Abgeordneter Walter Schopf heute, Donnerstag, im Parlament. Verbesserungen für Ein-Personen-Unternehmen (EPUs) sowie bei der Pensionsbevorschussung hob Schopf besonders hervor. ****

Zahlreiche wichtige Bestimmungen würden mit der 2. SVÄG 2013 beschlossen, wie Walter Schopf betonte. So dürften EPUs nun auch in die HFU-Liste wenn sie bei der SVA pflichtversichert sind, so der SPÖ-Abgeordnete. Diese Liste der Haftungsfreistellung bescheinige Unternehmen, dass es keine Verstöße gegen das Sozialversicherungsgesetz gibt, wie Schopf erläuterte. "Für diese Liste haben sich die Gewerkschaften vor vier Jahren besonders eingesetzt, um Maßnahmen gegen die Schwarzarbeit einzuleiten", berichtete Schopf, "heute gilt sie als 'Liste der weißen Weste' und ist daher besonders attraktiv".

Versicherte in stationärer Behandlung bei ausgeschöpftem Krankengeld bekämen nun schon ab dem Zeitpunkt der Antragstellung einen Pensionsvorschuss, so Schopf und nannte weiter die nunmehrige Informationspflicht des Krankenversicherungsträgers sechs Wochen bevor das Krankengeld ausläuft.

Die Sanierung der sogenannten Härtefallregelung hob Schopf ebenso hervor, da nun mehr Menschen davon profitieren könnten, "besonders die Menschen, für die sie ursprünglich gedacht war und die sie bislang nicht in Anspruch nehmen konnten." (Schluss) gbb/mis

