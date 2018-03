Ridi Steibl: Es waren bemerkenswerte 20 Jahre

Abschiedsrede der ÖVP-Familiensprecherin

Wien (OTS/ÖVP-PK) - "Es waren bemerkenswerte 20 Jahre, es hat mich sehr gefreut, ein steirisches Glück auf", so ÖVP-Familiensprecherin Ridi Steibl heute, Donnerstag in ihrer Abschiedsrede im Nationalrat. In ihrer Zeit im Nationalrat agierte Steibl zehn Jahre als Vorsitzende des Familienausschusses und ÖVP-Familiensprecherin. Dank sprach sie in ihrer Wortmeldungen allen zuständigen Ministern, politischen Wegbegleitern sowie allen Mitarbeitern für die kollegiale Zusammenarbeit aus.

Steibl habe diese 20 Jahre als Lernjahre gesehen und diese Zeit auch für viele Begegnungen genützt. "Elternteilzeit, Kindergartenjahr und Familienhospiz" seien nur einige Highlights in diesem Zeitraum gewesen. Für die Zukunft wünscht sich Steibl weitere Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf - aber mit Wahlfreiheit, mehr Partner- und Elternbildung und keinen Generationenkonflikt. "Junge haben Zukunft, Menschen in ihrem dritten Lebensabschnitt sollten auch eine Zukunft haben", so die Abgeordnete abschließend.

