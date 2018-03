BZÖ-Widmann: ÖVP-Bildungsblockade ist Verrat an unseren Kindern

Wien (OTS) - "Die Dauerblockade der ÖVP und ihrer gewerkschaftlichen Betonschädel bei der Bildungsreform ist inakzeptabel und ein Verrat an der Zukunft unserer Kinder", so BZÖ-Bündnissprecher Rainer Widmann zum großkoalitionären Kasperltheater beim Lehrerdienstrecht. "Die Blockadepolitik der ÖVP und ihrer Lehrergewerkschaft hat ausgehebelt zu werden. Ein modernes Lehrer-Dienstrecht mit mehr Anwesenheit der Lehrer in der Schule ist gefragt, teure Nachhilfestunden am Rücken der Eltern müssen der Vergangenheit angehören", fordert Widmann.

"Jetzt geht es um die Kinder und Jugendlichen und nicht um Privilegien der Gewerkschaften. Schluss mit den Machtspielen, her mit einem neuen und modernen Lehrer-Dienstrecht, wie in anderen Ländern bereits Standard. Und dies noch in dieser Legislaturperiode", fordert Widmann abschließend.

