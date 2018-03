Nationalrat - Katzian zu Arbeitsrechts-Änderungsgesetz: Wir gestalten neue Sozialleistungen statt Einschnitte

Neuerungen für den Bereich Pflegekarenz und Pflegeteilzeit festgeschrieben

Wien (OTS/SK) - Wolfgang Katzian, Vorsitzender der Gewerkschaft der Privatangestellten und SPÖ-Abgeordneter, lobt in seiner Rede zum Nationalrat heute, Donnerstag, die Neuerungen im Rahmen des Arbeitsrechts-Änderungsgesetz: "In Zeiten, wo in Europa Einschnitte in Sozialsysteme erfolgen, ist es ein Erfolg, neue Sozialleistungen wie diese zu implementieren."****

Das Arbeitsrechts-Änderungsgesetz enthält neben der Einführung von Pflegekarenz und Pflegeteilzeit auch die Schaffung eines Rechtsanspruches auf ein Pflegekarenzgeld im Bundespflegegeldgesetz. Als einzigen Wermutstropfen nennt Katzian die Kann-Bestimmung in Bezug auf Pflegekarenz und Pflegeteilzeit und führt aus: "Wir werden uns mit der Kann-Bestimmung auf den Weg machen. Denn es gibt hier ja auch Möglichkeiten, aus einer Kann-Bestimmung Betriebsvereinbarungen oder Kollektivverträge zu gestalten. Wir haben das auf der Agenda und ich bin überzeugt, dass hier einiges gelingen wird."

Angesichts der Pleite der Firma Dayli kündigt Katzian an: "Wir werden gemeinsam mit dem neuen Eigentümer versuchen, so viele Arbeitsplätze wie möglich zu retten und dazu beizutragen, dass es eine gesicherte Fortführungsmöglichkeit gibt. Wir reichen die Hand, Gewerkschaften sind ein verlässlicher Partner!" (Schluss) kg/mb

