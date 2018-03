Standortnachteile für Österreichs gemeinnützige Stiftungen steigen weiter!

Europaparlament votiert mit großer Mehrheit für ein europäisches Stiftungsrecht.

Wien (OTS) - Europas Stiftungen werden gemeinnützige Initiativen künftig leichter grenzüberschreitend unterstützen können. Dies wird mit dem europäischen Stiftungsstatut möglich, für das das Europaparlament diese Woche mit einer breiten Mehrheit gestimmt hat. . In Österreich selbst fehlen nach wie vor die Rahmenbedingungen für gemeinnütziges Stiften. Werden diese nicht zügig angepasst, droht eine weitere Abwanderungswelle an Stiftern und Stiftungen ins benachbarte Ausland - zum Schaden des gemeinnützigen Sektors und zum Schaden der Gesellschaft.

"Während in Europa gemeinnütziges Stiften immer attraktiver wird, bleibt es in Österreich weiter steuerlich und rechtlich massiv benachteiligt" zeigt sich Dr. Günther Lutschinger, Geschäftsführer des Fundraising Verband Austria besorgt. "Bleiben die Rahmenbedingungen für gemeinnützige Stiftungen in Österreich weiterhin so unattraktiv, wird die Standortfrage für Philanthropen in Österreich steigen." Sind Spenden seit 2009 steuerlich begünstigt, unterliegt Stiften für gemeinnützige Zwecke weiterhin der vollen Steuerpflicht.

Der Fundraising Verband Austria fordert daher eine neues gemeinnütziges Stiftungsrecht und ein Ende der Benachteiligung der Stifter gegenüber den Spendern. In Österreich sind nur 5% der Stiftungen gemeinnützig, während es in Deutschland rund 95% sind. Europaweit leisten die rund 110.000 Stiftungen einen Beitrag von etwa 100 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke wie Forschung, Kultur oder Soziales. Für Österreich rechnen Experten bei verbesserter Rechtslage mit einem jährlichen zusätzlichen Aufkommen von rund 250-300 Mio. Euro. Dies entspricht etwa 50% des derzeitigen jährlichen Spendenaufkommens.

