Stöger: Gemeinsam die Gesundheit der Menschen in Europa stärken

WHO-MinisterInnenkonferenz zu Ernährung und nicht übertragbare Krankheiten

Wien (OTS/SK) - 48 Delegationen aus europäischen Mitgliedsländern der World Health Organisation (WHO) erörtern dieses Wochenende in Wien die Rolle der gesunden Ernährung im Kampf gegen Übergewichtigkeit und Adipositas. Die europäische WHO-Direktorin Zsuzsanna Jakab Gesundheitsminister Alois Stöger sind sich einig, dass es "länderübergreifende Strategien und die Einbeziehung der Lebensmittelindustrie" braucht, um dieses Problem anzugehen. Österreich habe in den vergangenen Jahren mit dem "Nationalen Aktionsplan Ernährung" wesentliche Maßnahmen im Ernährungsbereich gesetzt. Weitere Schritte betreffen die Verbesserung der Lebens- und Ernährungsbedingungen für Kinder und in der Gemeinschaftsverpflegung, führte der Minister aus. "Wir müssen gemeinsam für gesunde Ernährung kämpfen", setzte Stöger fort. ****

In Österreich sind 40 Prozent der Erwachsenen übergewichtig oder adipös, das dürfe nicht zur Norm werden. Falsche Ernährung sei eine große gesundheitspolitische Herausforderung unserer Zeit, erklärte Stöger. Der bereits umgesetzte "Nationale Aktionsplan Ernährung" beinhaltet die Ernährungspyramide, strengere Grenzwerte für Transfettsäuren, kostenlose Ernährungsberatung für Schwangere und die Initiative Schulbuffet.

Ziel der WHO-Ernährungskonferenz ist es, die "Vienna Declaration" zu verabschieden, in der sich alle Staaten auf gemeinsame Positionen in der Ernährungspolitik verständigen. In Österreich habe man vermehrt Präventivmaßnahmen gesetzt. Das betrifft das verstärkte Angebot von Ernährungsinformationen besonders für Kinder und für Schwangere, die Einbeziehung der Lebensmittelindustrie in den Ernährungsdialog und die Frage der Lebensmittelkennzeichnung. Es sollen "die Verhältnisse, in denen die Menschen leben, verbessert und dafür gesorgt werden, dass die gesündere Wahl die leichtere Wahl wird", betonte der Gesundheitsminister. (Schluss) sr/mis

