Henriette Richter-Röhl ist "Die Unbeugsame" (AT)

Dreharbeiten zu ORF/ZDF-Fernsehfilm mit u. a. David Rott, Andreas Lust und Andreas Kiendl in weiteren Rollen

Wien (OTS) - Ins Bayern der sechziger Jahre entführen derzeit die Dreharbeiten zum romantischen ORF/ZDF-Melodram "Die Unbeugsame" (AT). Henriette Richter-Röhl ("Sturm der Liebe", Lilly Schönauer") spielt darin eine selbstbewusste Erzieherin, die im kleinen Örtchen Simbach am Inn ein Kinderheim aufbauen soll. Doch damit macht sie sich nicht nur Freunde und muss feststellen, wie schwer es für eine moderne Frau war, sich in der damaligen Zeit zu behaupten. Dem nicht genug, stellt sich für sie dann auch noch die Frage, ob sie ihrer Berufung treu bleiben oder nicht doch der großen Liebe folgen soll. An der Seite von Henriette Richter-Röhl sind im deutschen Lenggries und Umgebung in weiteren Rollen David Rott sowie die Österreicher Andreas Lust, Andreas Kiendl, Arthur Klemt und Susi Stach zu sehen. Außerdem vor der Kamera stehen u. a. Jasmin Richar, Florian Karlheim, Stephan Zinner, Teresa Weißbach, Jonathan Price und Bettina Mittendorfer. Thomas Kronthaler verfilmt das Buch von Mathias Dinter, Xao Seffcheque und Britta Stöckle.

Mehr zum Inhalt

Bayern, 1965: Erzieherin Julia Welling (Henriette Richter-Röhl) kommt in das kleine Örtchen Simbach am Inn, um dort ein Kinderheim aufzubauen. Schnell erkennt sie, dass die Haltung der Dorfbewohner den Jüngsten gegenüber eine ganz andere ist als ihre eigene: Kinder gibt es viele, sie haben wenig Rechte, dafür aber sehr viele Pflichten in der Landwirtschaft. Die Leute dort nehmen Julia auch übel, dass sie sich über die Pläne des Pfarrers (Andreas Lust) und des Bürgermeisters (Stephan Zinner) hinwegsetzt und für das geplante Heim statt der alten Gerberei die viel geeignetere halbleere Kaserne kauft. Unerwartete Unterstützung bekommt sie dabei vom US-Major David Carter (David Rott), der gerade die Auflösung des Militärstandorts in Simbach abwickelt. Und schon bald muss sich die Idealistin mit der Frage auseinandersetzen, ob sie einen Soldaten lieben kann.

"Die Unbeugsame" (AT) ist eine Auftragsproduktion von ZDF und ORF, produziert von der teamWorx Television & Film GmbH, München (Produzentin: Ariane Krampe). Die Dreharbeiten in Bayern, die am 2. Juli begonnen haben, dauern voraussichtlich bis 30. Juli.

