Nationalrat - Csörgits: Pflegeteilzeit und Pflegekarenz verbessern Situation pflegender Angehöriger

Entgeltfortzahlung bei Dienstverhinderung nun auch für Arbeiter und Arbeiterinnen

Wien (OTS/SK) - Künftig wird pflegenden Angehörigen mit der Möglichkeit von Pflegekarenz und Pflegeteilzeit unter die Arme gegriffen. SPÖ-Sozialsprecherin Renate Csörgits hat heute, Donnerstag, in der Nationalratssitzung diese Änderungen begrüßt: "In Zeiten, wo in ganz Europa Sozialleistungen eingespart werden, schafft die österreichische Bundesregierung eine neue notwendige Sozialleistung, das ist sehr erfreulich." ****

Gemeinsam mit dem Arbeitgeber können künftig bis zu drei Monate Pflegeteilzeit oder Pflegekarenz vereinbart werden. "Wenn ein Angehöriger pflegebedürftig wird, schafft das große Belastungen. Man muss professionelle Pflege organisieren, vielleicht die Wohnung umbauen und vieles mehr. Um den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen diese schwierige Phase zu erleichtern, schaffen wir die Pflegeteilzeit und Pflegkarenz", begründete Csörgits die neuen Möglichkeiten.

Eine weitere Neuerung stellt Arbeiter und Arbeiterinnen bei Dienstverhinderung mit Angestellten gleich. Sie können zukünftig auch mit einer Entgeltfortzahlung rechnen, wenn sie etwa aufgrund eines Hochwassers nicht zur Arbeit kommen können. "Hier wird eine Diskriminierung zwischen Arbeitern und Arbeiterinnen und Angestellten beseitigt", zeigte sich Csörgits erfreut.

Die SPÖ-Sozialsprecherin und langjährige Vorsitzende des Sozialausschusses nahm ihre letzte Rede im Nationalrat zum Anlass, um Abschied von ihren Kolleginnen und Kollegen zu nehmen und sich für die gute Zusammenarbeit zu bedanken. Seit 2001 gehört sie dem Hohen Haus an. Csörgits ließ eine Reihe von sozialpolitischen Erfolgen Revue passieren und zählte einige Meilensteine auf: "Wir haben die Kurzarbeit weiterentwickelt, ein Gesetz gegen Sozialdumping beschlossen, den Pflegefonds geschaffen und eine bedarfsorientierte Mindestsicherung eingeführt, die Menschen den Weg zurück in das Berufsleben ermöglicht." Das, so die SPÖ-Sozialsprecherin, sei nur mit starken Gewerkschaften und der Sozialpartnerschaft zu erreichen. "Ein Sozialstaat muss gepflegt und weiterentwickelt werden", denn er sei zentral für die Demokratie. Auch die nächste Bundesregierung sei hier gefordert: "Ohne Sozialpolitik und Gerechtigkeit drohen Not, Leid und Krankheit. Das führt zu Perspektivenlosigkeit. Dagegen müssen wir ankämpfen, zum Wohle der Menschen in diesem wunderschönen Land." (Schluss) em/mis

