Schieder: Krisenbewältigung durch nachhaltiges Konsolidieren, offensives Investieren und gerechte Verteilung

SPÖ fordert Millionärssteuer, Entlastung des Faktors Arbeit und Verlängerung der Bankenabgabe

Wien (OTS/SK) - Eine Bilanz über die letzten viereinhalb Jahre Finanz- und Wirtschaftspolitik zog Finanzstaatssekretär Andreas Schieder in einer Pressekonferenz am Donnerstag. Österreich sei vergleichsweise gut durch die schwerste Wirtschaftskrise seit mehr als 70 Jahren gekommen - verantwortlich dafür sei die Kombination aus "nachhaltig konsolidieren, offensiv investieren und gerecht verteilen", so Schieder. Als Forderungen der SPÖ für die nächste Legislaturperiode nannte Schieder eine Steuer-Strukturreform im Ausmaß von rund drei Mrd. Euro, die v.a. den Faktor Arbeit entlastet. Gegenfinanziert werden soll dies u.a. durch eine Steuer auf Millionenvermögen und -erbschaften. Zur Deckung von Kosten aus der Bankenkrise fordert die SPÖ außerdem die Verlängerung der erhöhten Bankenabgabe. ****

Schieder erinnerte an die Prognosen der Wirtschaftsforschung aus dem Jahr 2009 über die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise auf Österreich - die Realität sei dann wesentlich besser gewesen als die Prognose. "Der Unterschied ist Politik", verwies Schieder auf die Maßnahmen der Regierung wie die Konjunkturpakete I und II und die Steuerentlastung 2009. Es sei nicht selbstverständlich, dass Österreich heute die niedrigste Arbeitslosigkeit in Europa habe. Durch nachhaltiges Konsolidieren und ein neues Haushaltsrecht sei es zudem gelungen, dass das Budget "nicht aus dem Ruder läuft" und 2016/2017 ein ausgeglichener Haushalt gelingt.

"Konsolidieren funktioniert aber nicht durch reines Sparen", sondern brauche auch Investitionen in langfristig wichtige Bereiche wie Kinderbetreuung, Infrastruktur oder thermische Sanierung. Der Finanzstaatssekretär verwies auf die Mittelstands-Milliarde für Mittelunternehmen, die Konjunkturpakete und Arbeitsmarktmaßnahmen sowie auf das neue Konjunkturpaket für die Bauwirtschaft.

Auf Druck der SPÖ sei außerdem "ein steuerpolitischer Turn-around gelungen", weil erstmals nach Jahren der Entlastung von Vermögen und Kapital wieder finanzmarkt- und vermögensbezogene Steuern eingeführt wurden. Schieder nannte u.a. die Bankenabgabe, die Immowert-Zuwachssteuer und die Wertpapier-KeSt. Dem seien auch in der Regierung harte Diskussionen vorausgegangen.

Harte Diskussionen will Schieder auch führen, wenn es um die Forderungen der SPÖ für die nächste Legislaturperiode geht: "Die steuerpolitische Trendwende soll fortgesetzt werden", mit der Einführung einer Millionärssteuer auf Vermögen und Erbschaften. Konkret sollen Vermögensanteile ab 1 Million Euro besteuert werden; Ausnahmen soll es u.a. für Betriebsübernahmen geben. Damit will die SPÖ eine große Steuer-Strukturreform gegenfinanzieren, die u.a. den Faktor Arbeit entlastet.

Zur Untermauerung dieser Forderung präsentierte der Finanzstaatsekretär einige Zahlen: So besitzen ein Prozent der Reichsten fast ein Drittel des gesamten Vermögens, die reichsten fünf Prozent der Haushalte 45 Prozent - die untere Hälfte der Haushalte hingegen gerade mal vier Prozent. 30 Euro-Milliardär in Österreich besitzen sieben bis acht Prozent des gesamten Vermögens. Ziel sei, sich an die OECD-Standards bei der Vermögens- und Kapitalbesteuerung anzunähern. Gleichzeitig bringe eine Entlastung von 1 Milliarde Euro bei niedrigen Einkommen eine Steigerung der Konsumnachfrage um 0,3 Prozent und 3.000 Arbeitsplätze.

Weiteres finanz- und wirtschaftpolitisches Vorhaben der SPÖ ist die Fortführung der Finanzmarktregulierung - hier sei mit dem Bankeninsolvenzrecht und der EU-Bankenunion ein "historischer Schritt" gelungen. Ziel müsse sein, dass bei Bankenpleiten nicht mehr der Steuerzahler zur Kasse gebeten werden kann. Um die bereits verursachten Kosten der Krise zu finanzieren, will die SPÖ deshalb die Verlängerung der erhöhten Bankenabgabe. Außerdem auf der SPÖ-Agenda: Bekämpfung von Steuerbetrug, internationale Kooperation gegen Steuerschlupflöcher und der "Job-Motor" Ein-Personen-Unternehmen. (Schluss) ah/sn

