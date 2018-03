Karas vertritt das Europäische Parlament in Litauen

Vizepräsident des Europäischen Parlaments Othmar Karas spricht vor dem Seimas

Wien (OTS) - Anlässlich des Beginns der litauischen EU-Ratspräsidentschaft hat heute Vormittag der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Othmar Karas, in der litauischen Hauptstadt Vilnius vor dem Seimas, dem Parlament, gesprochen. In seiner Festrede, sicherte er der litauischen Ratspräsidentschaft die Unterstützung des EU-Parlaments zu und rief die litauischen Abgeordneten auf, sich "zur vollen Wiederherstellung der Glaubwürdigkeit der EU" für eine Stärkung der Wirtschafts-und Währungsunion einzusetzen.

"Das Europäische Parlament hat große Hoffnungen in die litauische Ratspräsidentschaft, weil zum Ende der Legislaturperiode noch viel Arbeit auf uns wartet", so Karas. So müssten etwa die Gesetze, die sich aus der gerade erfolgten Einigung über den Mehrjährigen Finanzrahmen der EU von 2014 bis 2020 ergäben, so schnell wie möglich abgearbeitet werden. "Litauen übernimmt zu einem für Europa entscheidenden Zeitpunkt Verantwortung", so der Parlamentsvizepräsident.

Im Laufe der nächsten sechs Monate werde im Europäischen Parlament der Wahlkampf beginnen. "Viele Menschen haben heute das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der demokratischen Institutionen verloren. Deshalb ist Litauens historische Erfahrung für Europa wichtig. Litauen hat für seine Unabhängigkeit und die EU-Mitgliedschaft gekämpft, um seine eigene Handlungsfähigkeit zu erhöhen und um Antworten auf die globalen Herausforderungen geben zu können. Von dieser Entschlossenheit und Begeisterung für Europa können wir lernen", so Karas abschließend.

