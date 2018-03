FP-Ebinger warnt vor Geschichtslöschung bei Straßennamen

Erklärungen statt Umbenennungen sinnvoller

Wien (OTS) - Der Bericht der Wiener Historikerkommission über "problematische" Verkehrsflächenbenennungen wird bei genauerem Studium sicher weitere Fragen aufwerfen. "Fest steht jedoch, dass auch hohe Persönlichkeiten aus der Geschichte der Sozialdemokratie wie Karl Renner, Julius Tandler, Friedrich Adler oder Maria Jakobi im Bericht genannt sind", macht FPÖ-Kultursprecher LAbg. Mag. Gerald Ebinger aufmerksam.

Bei 28 Personen besteht lt. Historikerkommission "intensiver Diskussionsbedarf". Ebinger weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass sich die FPÖ prinzipiell gegen Umbenennungen ausspricht. Man soll die Geschichte sichtbar machen, aber nicht zeitgeistig verändern oder auslöschen. Zum Sichtbarmachen gehört aber nicht nur, die "problematischen Straßennamen" zu erklären, sondern eigentlich alle. Viele wissen nicht, nach wem die Gasse benannt ist, in der sie wohnen und warum. All das ist Teil der Geschichte Wiens, all das würde sich mehr "Sichtbarkeit" verdienen.

Wenn man sich die 28 Personen mit "intensivem Diskussionsbedarf" ansieht, so sollte man nicht vergessen, dass diese seinerzeit als Namensgeber für Straßen, Gassen und Plätze ausgewählt wurden, weil man die Bedeutung dieser Personen sehr hoch eingeschätzt hat.

Seinerzeit bedeutet übrigens in 19 der 28 Fälle "schwer Belasteter" die Benennung in der Zeit von 1955 bis 1979 durch eine SPÖ-Alleinregierung in Wien. Sehr viele der heute "schwer Belasteten mit intensivem Diskussionsbedarf" wurden also ausschließlich auf Wunsch und nach dem Willen der Wiener SPÖ benannt. "Auch das muss man sichtbar machen", fordert Ebinger.

Wenn also zum Beispiel Leopold Kunschak objektiv gesehen auch noch nach 1945 ein akzentuierter Antisemit war und aus heutiger Sicht der Historikerkommission eine Person mit "intensivem Diskussionsbedarf" ist, so frage ich mich, was sich die SPÖ-Wien 1971 gedacht hat, als sie den Platz im 17. Bezirk nach ihm benannt hat. Hat es die SPÖ nicht gewusst oder war dieser Umstand damals nebensächlich? Oder war seine Arbeit als ÖAAB-Mitgründer schlussendlich doch wichtiger?

Auf der Liste der "kritischen" 159 Namen" stehen auch Karl Renner und Julius Tandler. "Man sollte daher sichtbar machen, dass damit auch die Julius-Tandler-Medaille oder der Karl-Renner-Preis kritisch zu hinterfragen sind, denn dessen erster Preisträger im Jahr 1951 hieß bekanntlich Leopold Kunschak", erinnert Ebinger. (Schluss)otni

