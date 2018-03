Becher: Gemeinnütziger Wohnbau ist ein wesentlicher Pfeiler der Wohnversorgung

Wohnbauoffensive der Bundesregierung ist wichtiger Impuls für Wirtschaft

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Wohnbausprecherin Ruth Becher hat in ihrer gestrigen Rede im Parlament erneut betont, welche zentrale Rolle der gemeinnützige Wohnbau bei der Wohnversorgung spielt. Gleichzeitig kritisierte Becher die permanenten Versuche der FPÖ, die Genossenschaften und den gemeinnützigen Wohnbau schwächen zu wollen. "Gerade die FPÖ hat überall dort, wo sie in Verantwortung war, nichts zusammengebracht, ob das in Kärnten war, ob das in der Regierung war oder ob es eben auch im gemeinnützigen Wohnungsbereich war", so Becher. ****

Zum permanenten Schlechtreden des Revisionsverbands durch die FPÖ merkte Becher an, dass es keine Branche gebe, die so gut geprüft sei wie der gemeinnützige Wohnungssektor. "Die letzte Insolvenz, die es in diesem Sektor gegeben hat, war durch die FPÖ-nahe gemeinnützige Genossenschaft Freies Wohnen", so Becher. Nachdem diese Genossenschaft die vom Revisionsverband aufgezeigten schweren Mängel nicht behoben hatte, wurde ihr die Gemeinnützigkeit entzogen.

Entgegen den ständigen FPÖ-Aussagen, günstige Eigentumsübertragungen an die Mieterinnen und Mieter herbeiführen zu wollen, wurden 2004 von einem Finanzminister unter Schwarz-Blau mit der BUWOG 62.000 günstige Mietwohnungen oder 12 Prozent des Gesamtbestandes des gemeinnützigen Sektors billigst an einen Finanzinvestor verkauft. "Ziel war nicht, die Wohnversorgung zu verbessern, sondern lediglich die Budgetkonsolidierung. Für die Mieterinnen und Mieter gab es dabei keine Vorteile", kritisierte Becher.

Daher ist es unbedingt notwendig, sich auch in Zukunft an den Grundsätzen des gemeinnützigen Wohnungswesens zu orientieren. "Kostendeckung, Gewinnbeschränkung, Eigenkapital - diese Grundsätze haben mit dazu beigetragen, dass Wohnen in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern noch leistbar ist und das soll auch weiterhin so bleiben", erklärte Becher. So sind die Wohnungspreise im gemeinnützigen Sektor mit 6,32 Euro brutto deutlich geringer als im privaten Mietwohnungsbereich.

Die Wohnbauoffensive der Bundesregierung, durch die bis 2014 zusätzlich 14.000 geförderte Mietwohnungen errichtet werden, ist sehr zu begrüßen. "Dadurch wird mehr leistbarer Wohnraum geschaffen und es werden auch wichtige Impulse für Wirtschaft und Arbeitsplätze gesetzt", betont Becher. (Schluss) mis/rm/mp

