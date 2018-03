"Bürgeranwalt" am 6. Juli: Sachwalterschaft - was nun?

Außerdem: Verabschiedung der beiden Volksanwälte Stoisits und Kostelka

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung "Bürgeranwalt" am Samstag, dem 6. Juli 2013, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Fälle:

Sachwalterschaft - was nun?

Knapp 57.000 Menschen sind in Österreich offenbar nicht in der Lage, sich um ihre Angelegenheiten zu kümmern und deswegen besachwaltet. Nicht immer ist es ein Familienangehöriger, der die Sachwalterschaft übernimmt, oftmals werden Anwälte vom Pflegschaftsgericht bestimmt. Im Büro von Volksanwältin Dr. Gertrude Brinek stapeln sich Beschwerden: Sachwalter, die sich nicht um die "Betroffenen" kümmern würden, Angehörige, die nicht verstehen, warum sie nicht die Sachwalterschaft übernehmen dürfen. Auch dass Pflegschaftsgerichte zu schnell Personen besachwalten würden, ist ein immer wieder geäußerter Vorwurf. Mit Volksanwältin Brinek diskutieren Dr. Georg Kathrein, Sektionschef im Justizministerium, und der Vorsteher des Bezirksgerichts Wien-Meidling, Dr. Oliver Scheiber.

Kein Geld nach Verzweiflungstat

Vor einem Jahr bat eine junge Frau die Redaktion "Bürgeranwalt" um Hilfe. Sie sitzt im Rollstuhl und braucht finanzielle Hilfe für Therapien, aber die Versicherungen ihrer Eltern würden nicht zahlen, da das Ereignis, das zur Querschnittlähmung führte, kein Unfall, sondern ein Selbstmordversuch war. Seit dem Bericht in der Sendung hat sich einiges geändert.

Verabschiedung der beiden Volksanwälte Stoisits und Kostelka

Die scheidenden Volksanwälte Mag. Terezija Stoisits und Dr. Peter Kostelka wurden im ORF-Zentrum in Anwesenheit von Fernsehdirektorin Mag. Kathrin Zechner und Hauptabteilungsleiterin Mag. Waltraud Langer verabschiedet. Waltraud Langer würdigte den unermüdlichen Einsatz der Volksanwälte für eine bessere Lebensrealität von Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes und hob den wichtigen öffentlich-rechtlichen Mehrwert der Sendung "Bürgeranwalt" hervor, deren Akzeptanz beim Fernsehpublikum ungebrochen hoch ist.

