AK-Präsident Kalliauer rät daily-Beschäftigten nach Insolvenzantrag: "Arbeitsverhältnis nicht überstürzt lösen!"

Linz (OTS) - Die dayli-Beschäftigten haben ihre Juni-Gehälter und den Urlaubszuschuss nicht erhalten. "Das bedeutet für viele Existenzprobleme, weil sie auf pünktliche monatliche Zahlungen zur Bestreitung des Lebensunterhalts angewiesen sind", macht AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer die Dramatik deutlich. Zusätzlich plagt die daily-Beschäftigten nun, nachdem der Insolvenzantrag eingebracht wurde, die Sorge um ihren Arbeitsplatz. "Jetzt ist es wichtig, Ruhe zu bewahren und nicht überstürzt das Arbeitsverhältnis zu lösen, denn dadurch könnten Ansprüche verloren gehen!", warnt Kalliauer.

Auch eine einvernehmliche Lösung mit Inanspruchnahme des Sozialplanes birgt Risiken. Im Fall einer Insolvenz wären Teile der Ansprüche daraus nicht gesichert. Sobald ein Insolvenzverfahren eröffnet wird, wird die Arbeiterkammer in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften und der Masseverwaltung Infoversammlungen organisieren. Hauptverantwortlich für die Abwicklung ist die Arbeiterkammer Oberösterreich. Die Infoversammlungen in den anderen Bundesländern organisieren die dortigen Arbeiterkammern und Gewerkschaften. In diesen Versammlungen erhalten die betroffenen Arbeitnehmer/-innen Informationen, wie sie zu ihren offenen Gehältern kommen und - sollte es zu einer Schließung des Unternehmens kommen -wie sie ihr Arbeitsverhältnis am Besten beenden.

Da die daily-Geschäftsleitung die Arbeiterkammer und den Insolvenzschutzverband für ArbeitnehmerInnen (ISA) in die Vorbereitung des Insolvenzverfahrens nicht eingebunden hat, können die umfangreichen Daten und Unterlagen, die für die Versammlungen benötigt werden, erst nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens beschafft werden. So können auch Vorbereitung und Organisation der Infoversammlungen in allen Bundesländern erst nach der Insolvenzeröffnung in einer Art Kaltstart (nach Vorliegen der Daten) begonnen werden. Das wird bei einem Betrieb dieser Größenordnung naturgemäß einige Zeit in Anspruch nehmen.

Wird die Arbeiterkammer Oberösterreich im Rahmen der Versammlungen zur Vertretung bevollmächtigt, kümmert sie sich um die Anmeldung und Beantragung der offenen Ansprüche bei Gericht und beim Insolvenz-Entgelt-Fonds. Die Vertretung ist kostenlos. Die Gerichtsgebühren - bei 3.468 betroffenen Mitarbeitern/-innen rund 72.800 Euro - werden vorgestreckt.

Wann die Arbeitnehmer/-innen mit der Zahlung durch den Insolvenz-Entgelt-Fonds rechnen können, lässt sich derzeit nicht abschätzen. Die AK sowie die Insolvenz-Entgelt-Fonds Service GmbH werden sich bemühen, diese Wartefrist möglichst kurz zu halten. "Dass die Geschäftsleitung von daily die Arbeiterkammer nicht in die Vorbereitungen der Insolvenz einbezogen hat, ist ärgerlich. Dadurch ist ein Zeitverlust entstanden, der nicht mehr aufgeholt werden kann - und das müssen die Beschäftigten ausbaden", kritisiert AK-Präsident Kalliauer.

