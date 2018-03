FPÖ-Neubauer: Verherrlichung des Faschismus in Rom zeigt, dass die Zukunft Südtirols nicht Italien ist

Italienisches Olympisches Komitee hat Mussolini-Bild sofort zu entfernen

Wien (OTS) - "Italien hat sich mit der Aufarbeitung seiner faschistischen Vergangenheit bisher sehr schwer getan, das ist hinlänglich bekannt. Dass das Italienische Olympische Komitee (CONI) seine Tagungen im "Salone d'Onore" ("Ehrensaal") in Rom unter einem riesigen Wandgemälde abhält, welches den offiziellen Titel "Aposteosi del Fascismo" ("Verherrlichung des Faschismus") trägt, stellt eine Provokation der Sonderklasse dar. Zumal an den Winterolympiaden auch Südtiroler teilnehmen, deren Väter noch die Auswirkungen des italienischen Faschismus mit all den verbundenen schrecklichen Folgen schmerzlich zu spüren bekamen", stellte heute der freiheitliche Südtirol-Sprecher NAbg. Werner Neubauer fassungslos fest.

Der "Olympic Charter" ist eindeutig zu entnehmen, dass der olympische Gedanke die Freundschaft und den Frieden zwischen den Völkern fördern will und sie schreibt auch fest, dass die Zugehörigkeit zur Olympischen Bewegung die Übereinstimmung mit der Olympischen Charter erfordert. "Die Verherrlichung des Faschismus in Form eines überdimensional großen Faschistenbildes im Ehrensaal des CONI steht den Prinzipien der Olympischen Idee jedenfalls eindeutig entgegen. Der italienische Faschismus stand für eine menschenverachtende Ideologie, für Völkermord in Abessinien, den Einsatz von Giftgas gegen die Zivilbevölkerung, die Einführung von Rassengesetzen und letztendlich den Versuch die deutsche und ladinische Bevölkerung in Südtirol zu entrechten und im Zuge der Option von der Landkarte Italiens zu löschen", so Neubauer.

Dass künstlerisch eigentlich wertlose Gemälde zeigt Mussolini, den "Duce", und andere Darstellungen sollen die Kriegsheldentaten des Faschismus preisen. "Es mutet geradezu grotesk an, dass vor dieser Kulisse, mit einer mir nicht nachvollziehbaren Selbstverständlichkeit, ein Olympisches Komitee seine Sitzungen abhalten soll", sagt Neubauer.

Neubauer fordert deshalb vom OÖC-Präsidenten Karl Stoss eine sofortige offizielle Reaktion und die Entfernung des faschistischen Bildes in Rom. Einmal mehr zeige sich, dass der Vorschlag, wonach Südtirols Sportler in einem eigenen autonomen Verband an olympischen Spielen teilnehmen sollten, rasch eingeleitet und in der Folge umgesetzt werden muss. "Aus politischer Sicht darf ich festhalten, dass Italien offenbar nach wie vor nicht willens ist, die faschistische Zeit im Rahmen einer Historikerkommission endlich aufzuarbeiten. Faschistische Ortsnamensgebungen, faschistische Relikte in Südtirol, die längst entfernt hätten werden müssen, sind nach wie vor Bestandteil italienischer Identität. Es kann daraus nur eine Forderung für Südtirol erhoben werden: Los von Rom!", schloss Neubauer

