Hundstorfer zu Dayli: MitarbeiterInnen stehen alle arbeitsmarktpolitischen Instrumente zur Verfügung

Warnung vor unüberlegten Austritten - zuerst Info-Veranstaltungen abwarten - AMS-Hotline ab morgen - ab 16 Uhr Beratung der Arbeitnehmervertreter im BMASK

Wien (OTS/BMASK) - "Für die mehr als 3.300 MitarbeiterInnen der Handelskette Dayli ist der heutige Tag leider ein rabenschwarzer Tag. Seit Wochen zeichnete sich der Konkurs von Dayli ab, jetzt ist er eröffnet worden. Um den Angestellten rasch helfen zu können, stehen wir mit allen arbeitsmarktpolitischen Instrumenten wie Insolvenzstiftungen zur Verfügung", unterstrich Sozialminister Rudolf Hundstorfer unmittelbar nach der Konkurseröffnung der Handelskette Dayli. Ab morgen werde auch eine Hotline des AMS für alle Dayli-Mitarbeiterinnen zur Verfügung stehen, so Hundstorfer. Er warnt aber in diesem Zusammenhang vor unüberlegten Austritten der Angestellten. "Berechtigte Austritte sind erst möglich, wenn die Schließung des Unternehmens von einem Konkursgericht erfolgt ist. Wer vorher austritt, kann um Ansprüche wie Abfertigungen umfallen", betonte der Minister. Heute, 16 Uhr, werden Arbeitnehmer-VertreterInnen in einer Besprechung im Sozialministerium die weitere Vorgangsweise zu Dayli festlegen, informierte der Minister. ****

Es sei daher jetzt wichtig, dass sich die MitarbeiterInnen von Dayli eingehend über alle Möglichkeiten informieren. Neben der AMS-Hotline wird es Info-Veranstaltung des Insolvenzschutzverbandes für ArbeitnehmerInnen (ISA) geben. Nach der Konkurseröffnung laufen die Dienstverhältnisse ganz normal weiter, erläuterte der Minister. Für die Betroffenen ist es wichtig, sich genaue Information über ihre Ansprüche einzuholen, bevor sie weitere Schritte setzen. Diese Informationen werden vom Betriebsrat in Betriebsversammlungen erfolgen, sagte Hundstorfer. Die Ansprüche werden vom Insolvenzentgeltfonds (IEF) übernommen und gehen daher nicht verloren. Der IEF verfügt über genügend Mittel, um auch diese weitere Großinsolvenz abzudecken, versicherte der Sozialminister.

Neben den Insolvenzstiftungen und dem IEF stehen alle Mittel des AMS -Qualifizierungen, Programme wie "Reife Leistung" mit Eingliederungsbeihilfen oder dem zweiten Arbeitsmarkt - bereit. "Dieser neuerliche Konkursfall zeigt, wie wichtig es ist, dass die Instrumente des aktivierenden Sozialstaates rasch zur Verfügung stehen. Wir haben in Österreich im Gegensatz zu anderen europäischen Staaten ein umfassendes Auffangnetz, damit nach dem Verlust des Arbeitsplatzes eine schnelle Vermittlung möglich ist", sagte der Minister.

Insolvenzstiftungen werden über AMS und Bundesländer finanziert, die TeilnehmerInnen können nach einer Orientierungs- und Beratungsphase bis zu vier Jahre in diesen Stiftungen verbleiben und maßgeschneiderte hochwertige Ausbildungen - beispielsweise Fachhochschulen oder Diplomkrankenpflege - absolvieren. In dieser Zeit erhalten die Teilnehmer Arbeitslosengeld plus ein Stiftungsstipendium. Dieses Stipendium wird zumindest in der Höhe von 60 Euro ausbezahlt. Die Vermittlungsquote nach Absolvierung einer Stiftung beträgt rund 80 Prozent, erklärte der Minister. (Schluss)

