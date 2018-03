FP-Herzog gegen Türkei als EU-Vollmitglied

SPÖ würgt Diskussion über drängende Probleme ab

Wien (OTS/fpd) - Heftige Kritik übte heute Wiens FPÖ-Landtagspräsident Johann Herzog im Zuge einer Pressekonferenz am Demokratieverständnis der SPÖ und hier insbesondere an SPÖ-Landtagspräsident Harry Kopietz, der sämtliche Anträge in Sachen Türkei in der letzten Landtagssitzung nicht zuließ. Der Wiener Landtag müsse sich mit diesem Thema auseinandersetzen bzw. beschäftigen dürfen. Schließlich handle es sich um ein Land, welches EU-Beitrittswerber sei.

Hier sei allerdings festgehalten, dass die Türkei kein demokratischer Rechtsstaat sei. Es gebe massive Unterdrückung von Minderheiten und keine Religionsfreiheit, weshalb vor allem Kurden, Christen sowie Aleviten verfolgt und Menschenrechte nicht eingehalten würden. "Im National- und Gemeinderat versuchen die Parteien stets, ein positives Bild der Türkei zu zeichnen. Einzig die FPÖ thematisiert etwa den von der Türkei nach wie vor geleugneten Völkermord an den Armeniern mit bis zu 1,5 Millionen Opfern und spricht sich nicht nur aus diesem Grund klar gegen die Türkei als Vollmitglied der EU aus", sagt Herzog, der sich bestenfalls eine privilegierte Partnerschaft vorstellen könne. (Schluss) hn

