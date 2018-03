Spritpreis-Korridor zum zweiten Ferienreisewochenende wieder in Kraft

Preise durften gestern letztmals angehoben werden - Bis heute um 11 Uhr waren Senkungen möglich - Preise danach bis Sonntag 24 Uhr fix

Wien (OTS/BMWFJ) - Die Spritpreisverordnung des Wirtschaftsministeriums, wonach an reisestarken Wochenenden die Treibstoffpreise an den Tankstellen kurzzeitig eingefroren werden, tritt an diesem Wochenende erneut in Kraft. Konkret bedeutet das aufgrund des Ferienbeginns in sechs Bundesländern für ganz Österreich Folgendes: Tankstellenbetreiber durften gestern um 12 Uhr die Preise letztmals erhöhen und durften die Preise bis heute um 11 Uhr nur mehr senken. Ab jetzt muss der Treibstoffpreis bis Sonntag (7. Juli) um 24 Uhr bei der jeweiligen Tankstelle gleich bleiben. Ab Montag um 0 Uhr dürfen die Preise wieder gesenkt werden. Am selben Tag dürfen die Preise wieder einmalig um 12 Uhr angehoben werden. Die Preise der jeweiligen Tankstelle können die Autofahrer auf der Website www.spritpreisrechner.at sowie mit der entsprechenden App abfragen.

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die Spritpreis-Korridore die bisher beobachteten starken Preissprünge unmittelbar vor Ferienreisewochenenden verhindert haben und damit Preisvolatilitäten und Preisspitzen gemildert wurden. Eine Senkung der Preise während der Zeit des Korridors war im Vorjahr und ist auch heuer nicht möglich, denn das würde nicht anders als in der Vergangenheit zu Beginn des Ferienwochenendes sehr hohe Preise bringen, die erst dann wieder sinken, wenn der stärkste Reiseverkehr vorüber ist. Heuer gilt die Verordnung noch zu Mariä Himmelfahrt.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Mag. Waltraud Kaserer

Pressesprecherin des Bundesministers

Tel.: +43 1 71100-5108 / Mobil: +43 664 813 18 34

waltraud.kaserer @ bmwfj.gv.at

www.bmwfj.gv.at



Mag. Volker Hollenstein

Stv. Pressesprecher des Bundesministers

Tel.: +43 1 71100-5193 / Mobil: +43 664 501 31 58

volker.hollenstein @ bmwfj.gv.at