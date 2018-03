Becker: EU-Parlament fordert Recht auf Pflegeurlaub

EU-Parlament beschließt Forderungskatalog zur Sicherung der zukünftigen Pflegeversorgung

Brüssel, 4. Juli 2013 (ÖVP-PD) "Wenn Europas Regierungen jetzt nicht rasch die dringend erforderlichen Reformen durchziehen, können wir den steigenden Pflegebedarf in Zukunft nicht decken", so der Sozialsprecher der ÖVP im Europäischen Parlament, Heinz K. Becker, zum heutigen Beschluss eines Forderungskatalog für Reformen des Pflegewesens in den EU-Mitgliedsländern. "Wir müssen stärker als bisher sowohl auf Prävention, auf Ausbau der Angebote und auf Anerkennung der Pflegeleistung der Familien setzen. 70 Prozent der Pflegeleistungen werden von Familienangehörigen - hauptsächlich von Frauen - erbracht", erklärt Becker. ****

"Umso mehr freue ich mich, dass gerade heute das österreichische Parlament den Ausbau von Pflegekarenz- und Pflegeteilzeit beschließt. Ich fordere aber konkret von der Europäischen Kommission Rahmenbedingungen für das Recht auf Pflegeurlaub zu entwickeln", so Becker. Unter anderem fordert das Parlament ein Recht auf Pflegeurlaub.

Der Forderungskatalog des EU-Parlaments sieht unter anderem die regelmäßige Erfassung der Verfügbarkeit, Zugänglichkeit, Erschwinglichkeit und Qualität von Pflegedienstleistungen in den EU-Mitgliedstaaten vor. Die Zuständigkeit für die Pflegesysteme soll bei den Mitgliedstaaten verbleiben. Durch bessere Koordinierung, gemeinsame Projekte und den Austausch bewährter Praxismodelle sollen aber Reformen in den Ländern angestoßen werden. "Das Benchmarking, also das Orientieren an den

erfolgreichen Praxismodellen, soll in Zukunft für alle Mitgliedsstaaten gelten. Damit kann jeder von jedem lernen und so unnötige Fehler vermeiden", so Becker. "Die Pflege kann auch Jobmotor sein, wenn wir es richtig angehen. Dazu müssen Unternehmen, die soziale Innovationen anbieten, besonders unterstützt werden", erklärt der ÖVP-Sozialsprecher.

Die Abgeordneten sind sich einig, dass auch der Ausbau von Gesundheitsvorsorge und Präventionsmaßnahmen für ein "gesundes und aktives Altern" Teil des Maßnahmenbündels sein müssen.

