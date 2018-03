Seniorenbund setzt sich durch: Pflege-Karenz und Pflege-Teilzeit heute beschlossen!

Pflegefonds konnte heute ganz ohne neue Steuern finanziell abgesichert werden!

Wien (OTS) - "Gleich vorweg die erfreuliche Meldung des Tages: Der Nationalrat beschließt heute die Pflege-Karenz und die Pflege-Teilzeit und erfüllt damit zwei sehr wichtige Forderungen des Österreichischen Seniorenbundes, um pflegende Angehörige zu unterstützen. Wer berufstätig ist und sich dennoch eine Zeit lang um die Pflege, besonders um die Organisation einer neu entstandenen Pflegesituation eines Angehörigen kümmern möchte, bleibt künftig finanziell abgesichert und muss nicht um einen Jobverlust aufgrund seines familiären Engagements fürchten. Dies ist daher ein wichtiger Beitrag zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Zugleich wird mit den heutigen Beschlüssen der Pflegefonds bis 2016 weiter finanziell abgesichert.", erklärt Mag. Gertrude Aubauer, Bundesobmann-Stellvertreterin im Österreichischen Seniorenbund und ÖVP-Sozialsprecherin im Nationalrat.

Finanzielle Absicherung des Pflegefonds ohne Steuer-Erfindungen geschafft!

"Diese finanzielle Absicherung des Pflegefonds schaffen wir, ohne dafür neue Steuern zu erfinden! Wer behauptet, eine künftige Finanzierung könne nur durch Wiedereinführung von Erbschaftssteuern funktionieren, irrt. Und: Unsere Senioren lehnen die Erbschaftssteuer entschieden ab - einer Wiedereinführung dieser Steuern werden wir daher entschieden entgegentreten", betont Aubauer.

Pflegefonds: Echte Strukturreform leider nicht geschafft!

"Der Wermutstropfen bei der heutigen Pflegefonds-Verlängerung ist, dass der Sozialminister die versprochene echte Strukturreform im Pflegebereich nicht zusammengebracht hat. Viel zu spät wurden die Verhandlungen begonnen - trotzt mehrfacher Seniorenbund Warnungen. Zu wenig klar waren die Zielsetzungen. So bleibt leider weiterhin der steirische Pflege-Regress an Kindern erhalten, so bleiben die Kostengrenzen, Vermögensgrenzen und Zuzahlungspflichten weiterhin ein Österreichischer Fleckerlteppich. Und so werden wir wohl noch lange auf eine umfassende und aufschlussreiche Pflegefonds-Statistik zur öffentlichen Einsicht warten müssen, die uns auch aufzeigen würde, wie das Geld wo eingesetzt wurde. Diesen Punkt müssen wir eben bei den Bund-Länder-Verhandlungen im kommenden Jahr angehen", so Aubauer weiter.

Die Pflege-Grundsätze des Seniorenbundes bleiben dabei auch für die Zukunft klar, so Aubauer abschließend:

"Pflege muss zum Teil der umfassend verstandenen sozialen Sicherheit werden, soll nicht länger Teil des Armenwesens sein. Pflege muss an alle, die unsere Hilfe benötigen, gewährt werden -ohne Unterscheidung nach Wohnort, Einkommen oder Vermögen. Geldleistung darf nicht durch Sachleistung ersetzt werden. Das Pflegegeld muss regelmäßig an die gestiegenen Kosten angepasst werden. Die Struktur muss so gestaltet werden, dass das Geld für die Menschen und nicht für Strukturen verwendet wird. Kosten- und Vermögensgrenzen sowie Bestimmungen zu Zuzahlungspflichten müssen bundesweit abgestimmt werden - und zwar so, dass das dafür ausbezahlte Pflegegeld auch sicher ausreicht, um die benötigte Leistung zu finanzieren!"

