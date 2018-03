Nationalrat - Hundstorfer zum Pflegefondsgesetz: "Es gibt keinen Stillstand, es gibt nur Fortschritt"

Reform des Pflegefondsgesetzes bringt Ausweitung und Harmonisierung

Wien (OTS/SK) - In seiner Rede im Nationalrat heute, Donnerstag, bekräftigte Sozialminister Rudolf Hundstorfer die strukturelle Bedeutung der Reformierung des Pflegefondsgesetzes: "Wir nähern uns all dem, was wir uns vorgenommen haben. Es gibt keinen Stillstand, es gibt nur Fortschritt. Und dieser Fortschritt ist auch monatlich dokumentiert. Wir haben 5,15 Prozent der österreichischen Bevölkerung, die im Juni Pflegegeld bezogen haben. Es gibt kein anderes Land in Europa mit einem so hohen Prozentsatz an Pflegegeld-BezieherInnen." ****

Die Änderungen des Pflegefondsgesetzes umfassen eine Verlängerung und Erhöhung der Dotierung des Pflegefonds für die Jahre 2015 und 2016 in der Höhe von zusätzlich 650 Millionen Euro und Förderungsmöglichkeiten für innovative Projekte in diesem Bereich. Letzteres bedeute "erhöhte Transparenz von Pilotprojekten und deren Umsetzung", sagte Hundstorfer.

Die Bundesländer haben in Bezug auf Pflegepolitik unterschiedliche Politiken umgesetzt, folglich variiert beispielsweise die Höhe des Selbstbehalts bei Ansprüchen von Pflegeleistungen.

In Bezug auf die geplante Harmonisierung ist Rudolf Hundstorfer optimistisch: "Wir alle wissen, dass diese Weiterentwicklung nicht von heute auf morgen funktioniert. Mit dem heutigen Beschluss haben wir aber Schritte in Richtung Harmonisierung gesetzt und sind punkto Statistik und Begrifflichkeiten österreichweit auf einem Stand."

Ab 2014 könne evaluiert werden, welche Leistung wo in welcher Qualität angeboten werde, um weitere Schritte zu setzen.

Hundstorfer führt eine weitere wichtige Änderungsmaßnahme aus: "Wir haben einmalig einen Richtversorgungsgrad festgelegt, was eine Angleichung der Quantität des Angebots bedeutet. Damit kann verglichen werden, in welchem Umfang die Bundesländer beispielsweise mobile Dienste von PflegehelferInnen anbieten und was die Hintergründe für Unterschiede in angebotenen Leistungen sind."

Der hohe Prozentsatz an Pflegegeld-Bezieherinnen und

-Beziehern ist für Hundstorfer ein eindeutiges Erfolgsmerkmal der österreichischen Pflegepolitik: "Das ist das Ergebnis unseres 7-stufigen Systems, eines monatlichen Wachstums und eine höhere Zahl an Abgängen als Zugängen. Das zeigt: Das System entwickelt sich gut weiter. Wir können stolz auf das sein, was wir in 20 Jahren in der Pflege geschaffen haben." Der Gesamtaufwand für den Pflegebereich beläuft sich auf 2,4 Mrd. Euro.

Es sei, so Hundstorfer, völlig klar, dass der Pflegefonds auch 2017 weitergehen werde. Die zeitliche Grenze 2015/16 beruhe auf Stabilitätsvereinbarungen mit den Bundesländern. Bis zu diesem Zeitpunkt könne auch die Wirksamkeit des Fonds evaluiert werden, um ihn danach weiterzuführen. (Schluss) kg/up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493