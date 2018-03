Köstinger: Norwegische Zölle auf EU-Agrarprodukte nicht gerechtfertigt

EU-Parlamentarier fordern Oslo auf, künstliche Handelshemmnisse abzuschaffen

Straßburg, 04. Juli 2013 (ÖVP-PD) "Die Zölle, die Norwegen auf landwirtschaftliche Produkte wie Käse, Lamm und Rindfleisch erhöht hat, sind nicht gerechtfertigt. Solche künstlichen Handelshemmnisse sind in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage nicht der richtige Weg", so Elisabeth Köstinger, Agrar- und Außenhandelssprecherin der ÖVP im EU-Parlament. Das Europäische Parlament fordert heute in einer Resolution die norwegische Regierung auf, die Zölle auf EU-Agrarprodukte wieder aufzuheben. Oslo hat im Herbst 2012 zur Steigerung der Einkommen norwegischer Landwirte Importzölle massiv erhöht. "Wir reden hier von einer Steigerung der Zölle von 277 Prozent auf Käse und 429 Prozent auf Lammfleisch. Diese tarifären Handelshemmnisse wirken sich direkt auf die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Agrarproduzenten aus und gefährden Arbeitsplätze in Klein- und Mittelunternehmen", so Köstinger. ****

Laut der EU-Abgeordneten sind die Zollerhöhungen weder über die Welthandelsorganisation (WTO) noch über die Verträge des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) angreifbar. Die EU-Kommission sucht nun nach Maßnahmen, etwa der Einschränkung von Begünstigungen Norwegens in anderen Bereichen im Rahmen des EWR. "Bevor wir jedoch solche Schritte setzen, müssen wir den Dialog suchen. Seit 2012 haben Norwegen und die EU ein bilaterales Abkommen über den Agrarhandel. An diese Verträge gilt es sich zu halten. Die EU hat trotz der Wirtschafts- und Finanzkrisen ihre Märkte offen gehalten. Wir erwarten auch von Norwegen diesen Weg zu gehen", so Köstinger.

