Pflegegeld: BZÖ-Dolinschek: "Reduzierung der Entscheidungsträger auf fünf Stellen positiv"

Wien (OTS) - Als "positiv" im Arbeits-Änderungsgesetz 2013 ist zu bewerten, dass eine Reduzierung der Entscheidungsträger auf fünf Stellen für die Zuerkennung von Pflegegeld nun stattfindet. Ebenso gibt es nun eine verpflichtende elektronische Anmeldung von Beschäftigten bei den Gebietskrankenkassen. Außerdem wird die Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen bei öffentlichen Musikaufführungen, Theatervorstellungen und ähnlichem, was die Bewilligungen und ärztlichen Atteste betrifft, erleichtert", stellte heute BZÖ-Sozialsprecher Abg. Sigisbert Dolinschek in seinem Debattenbeitrag fest.

Seit der Ost-Öffnung im Mai 2011 habe sich die Zahl der Arbeitskräfte aus den neuen EU-Ländern in Österreich um 55.000 Personen auf 128.000 erhöht. "So waren im April 2013 64.000 ausländische Arbeitskräfte beim AMS als arbeitslos gemeldet. Das BZÖ hat vor der Öffnung des Arbeitsmarktes immer vor Lohndumping und einem Verdrängungswettbewerb besonders im Baubereich gewarnt", sagte Dolinschek.

Zum Antrag der Koalitionsparteien betreffend Arbeiter und Angestellte in Bezug auf die Entgeltfortzahlung im Katastrophenfall gleichzustellen, meinte Dolinschek, dass dies schon längst umgesetzt hätte werden müssen. "Derzeit haben nur Angestellte einen gesetzlichen Anspruch auf Fortzahlung ihres Gehalts, wenn sie persönlich von einer Katastrophe wie Hochwasser, Lawinen, Sturm oder Muren betroffen sind und daher nicht am Arbeitsplatz erscheinen können. Für Arbeiter gelten die jeweiligen Kollektivverträge - das soll nun geändert werden. Das ist positiv und wir stimmen diesem Gesetzesentwurf daher auch zu", kündigte Dolinschek an.

