FPÖ: Vilimsky: Express-Einbürgerungen beseitigen massive Integrationsdefizite nicht!

Neues Staatsbürgerschaftsgesetz ist rot-schwarzes Wahlzuckerl für Zuwanderer

Wien (OTS) - Schneller, leichter, unkomplizierter - dies dürfte das Motto für das neue Staatsbürgerschaftsgesetz gewesen sein, kritisierte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Harald Vilimsky.

An die 10.000 Türken, die in Wien offen für die höchst umstrittene und anti-westliche Politik ihres politischen Führers Erdogan sowie einen Gottesstaat eintreten und dabei zu geschätzten zwei Dritteln österreichische Staatsbürger sind. Über 20 in Syrien gefallene Austro-Taliban, die offenbar mit unserem Wertegerüst überhaupt nichts anfangen können und trotzdem eingebürgert wurden. "Diese aktuellen Beispiele zeigen, wie viele Personen es gibt, denen bereits die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen wurde, die aber nicht einmal ansatzweise mit ihrem Herz und Hirn in Österreich angekommen sind. Diese zwei aktuellen Beispiele sind jedoch nur die Spitze des Eisberges", so Vilimsky.

Die FPÖ steht im Widerspruch zur Regierung und betrachtet die österreichische Staatsbürgerschaft als hohes Gut, dessen Vergabe nicht mehr und mehr aufgeweicht werden dürfe. "Express-Einbürgerungen für Zuwanderer als Zuckerl vor der Wahl, wie dies nun von der Regierung umgesetzt werde, seien ein völlig falsches Signal und würden die evident bestehenden Integrationsdefizite nur noch weiter verschärfen", hält Vilimsky fest.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at