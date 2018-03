FPÖ-Leyroutz: U-Ausschuss soll zügig arbeiten und schonungslose Aufklärungsarbeit leisten!

Appell an Grüne Vorsitzende Lesjak: Politisch Verantwortliche müssen ehest geladen werden!

Klagenfurt (OTS) - Im Vorfeld der morgen stattfindenden U-Ausschusssitzung zum Seenverkauf, in der der Fahrplan sowie die Zeugenliste beschlossen wird, appelliert heute der Klubobmann der Freiheitlichen in Kärnten, Christian Leyroutz, wiederholt an die Grüne Vorsitzende Lesjak, die politisch Verantwortlichen Gabriele Schaunig sowie Reinhart Rohr ehest möglich in den U-Ausschuss zu laden. "Ich erwarte mir auch dass der Ausschuss zügig seine Arbeit aufnimmt und schonungslose Aufklärung leistet", so Leyroutz, der sich enttäuscht über die derzeitige Blockadehaltung von Barbara Lesjak zeigt.

Die jüngsten Aussage Lesjaks, wonach für sie die Gretchenfrage nur darin bestünde, weshalb Haider den ÖGB retten wollte und ihre wörtliche Feststellung, "Schaunig jetzt schon reinzuziehen wäre widersinnig", lassen tief blicken und sind ein Offenbarungseid darüber, dass Lesjak die politisch Verantwortlichen Schaunig und Rohr schützen will. "Mit dieser Einstellung wird der U-Ausschuss zum Vertuschungsausschuss", so Leyroutz, der hofft, dass sich die Grünen besinnen und Lesjak ihre Haltung der bedingungslosen Koalitionstreue in dieser Frage ad acta legt.

