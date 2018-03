NÖAAB-Ebner zu SP NÖ: Herr Laimer mit roter Parteilinie noch nicht vertraut

St. Pölten (OTS/nab) - "Der rote Landesparteisekretär in Niederösterreich hat sich offenbar noch nicht die Zeit genommen, sich mit den eigenen Forderungen auseinanderzusetzen. Hätte er das getan, wüsste Laimer genau, dass die Steuergrenze ab 150.000 Euro von SP-Vertretern gefordert wird und müsste gemeinsam mit uns für den Mittelstand in NÖ kämpfen", so NÖAAB-Geschäftsführer BR Bernhard Ebner.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Günther Haslauer

NÖAAB Presse & Politik

3100 St. Pölten, Ferstlergasse 4/3

Tel.: 02742/ 9020 540 Mobil: 0664/ 136 26 55

guenther.haslauer @ noeaab.at