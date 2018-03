SP-Al-Rawi: Für ein neues Zeitalter des gegenseitigen Respekts und der Toleranz

Wien (OTS/SPW-K) - Zu einer Abendveranstaltung der besonderen Art lud gestern der Wiener SP-Gemeinderat, Omar Al-Rawi, gemeinsam mit dem Jugendrat und dem Kulturreferat der Islamischen Religionsgemeinde Wien, der Initiative muslimische ÖsterreicherInnnen und dem Verband für Wiener Volksbildung in die Wiener Urania. Gezeigt wurde ein Dokumentarfilm von Jakob Bender, der sich in 'Out of Córdoba' auf die Spuren von Averroes und Maimonides, zwei der größten Denker des 12. Jahrhunderts im maurischen Spaniens, begab. "Ersterer war ein Moslem, letzterer ein Jude - beide stehen sinnbildhaft für dieses Zeitalter der 'Convivencia', also des friedlichen und bereichernden Zusammenlebens von Muslimen, Juden und Christen. Córdoba war damals die am weitesten entwickelte und gelehrteste Stadt Europas", verdeutlichte Al-Rawi die Einzigartigkeit dieser Epoche.

Die Idee zu dieser Filmvorführung sei ihm bei einer interreligiösen Konferenz in Dohar gekommen: "Dort beklagte ein Rabbi in Brooklyn, dass seine Gemeinde mittlerweile so wenige Mitglieder zählte, dass sie sich keine eigene Synagoge mehr leisten könnte - und ein Imam aus derselben Gegend hat dann den Betroffenen spontan in seiner Moschee längerfristig einen Raum zur Verfügung gestellt. Das ist für mich gelebte Solidarität, Akzeptanz und Toleranz und spiegelt den Geist von Córdoba sehr gut wider. Wir brauchen eben nicht nur ein Miteinander sondern auch ein Füreinander. Ich wünsche mir mehr solche Menschen."

