Wiener FPÖ gegen Türkei als EU-Vollmitglied

Wien (OTS) - Aufgrund der Unruhen in der Türkei sieht sich die Wiener FPÖ in ihren Ansichten bestätigt: Wie der zweite Landtagspräsident Johann Herzog im Rahmen einer Pressekonferenz am Donnerstag betonte, sei für die Türkei in der Europäischen Union kein Platz als Vollmitglied. Seiner Meinung nach wäre eine privilegierte Partnerschaft ein geeigneter Ansatz. Die Türkei sei trotz Wahlen kein demokratischer Staat. Es würden Grund- und Menschenrechte nicht geachtet und Minderheiten wie Kurden, Christen, Aleviten oder Griechen unterdrückt. Da in Wien viele Türken, bzw. Menschen mit türkischem Migrationshintergrund lebten, auch in Wien für die Regierung Erdogan demonstriert worden sei, betreffe die Situation auch die Stadt. Herzog verstand nicht, dass bei der letzten Landtagssitzung einige Anträge der FPÖ somit nicht zugelassen worden seien. In diesen werde u.a. Österreich aufgefordert, eine "klare Haltung in Sachen Grund- und Freiheitsrechte eines Beitrittslandes" zu beziehen sowie die Türkei in Bezug auf die "Leugnung des Völkermordes an den Armeniern" aufgefordert, dieses "dunkle Kapitel der eigenen Geschichte aufzuarbeiten".

