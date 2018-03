Gema-freie Musik und Noten auf didldu.de

Buch am Erlbach (ots) - "Hier dudelt die Musik". Unter diesem Motto stellt das Online-Portal Didldu.de seiner Community Gema-freie Musik und Notenblätter zur Verfügung. Gerade Musiker haben nämlich häufig das Problem, dass sie ein interessantes Musikstück nachspielen möchten, jedoch nicht die passenden Noten zur Verfügung haben. Und die Noten sind logischerweise essentiell, wenn man ein bekanntes Stück spielen möchten. Didldu.de unterstützt private Musiker nun bei der Herausforderung die richtigen Noten zu einem Musikstück zu finden. Denn es gibt hier jede Menge GEMA-freie Musik, die nur darauf wartet nachgespielt zu werden.

Sämtliche dort veröffentlichten Werke sind nicht von der Gema vertreten und können auf dem Portal frei angehört werden. Da die Werke urheberrechtlich geschützt sind, dürfen sie zwar nicht heruntergeladen oder vervielfältigt werden, jedoch gestattet das Portal den kostenlosen Download von Notenblättern, sodass jeder Nutzer des Portals die Noten für private, soziale und schulische Zwecke nutzen kann. Im Didldu Archiv für GEMA-freie Musik und Noten unter http://www.didldu.de/archiv/ befinden sich mittlerweile weit über 300 GEMA-freie Musikstücke. Fans von Volksmusik und wissenschaftlichen Ausarbeitungen können sich hier die schönsten Stücke anhören und sich anschließend die Noten herunterladen.

Dank der praktischen Suchfunktion, welche das Portal für seine Nutzer bereithält, können bekannte Stücke in Sekundenschnelle gefunden werden. Die Suche ermöglicht es sowohl nach Interpreten, als auch nach Titeln, Liedanfängen, Tags oder Genres zu suchen. So kann jeder sein ganz persönliches Lieblingsstück hören und sich die Notenblätter anschließend für den privaten Gebrauch herunterladen. Zum Beispiel ist es dank dieses Portals und der Suchfunktion möglich sich das bekannte Stück Sagt's servus, Leit (Should auld acquaintance) unter

https://www.didldu.de/archiv/free/folk/221-110120831-0007 anzuhören

und nachzuspielen.

Didldu.de ist aber nicht nur ein Ort, an welchem sich Hobby-Musiker Notenblätter für zu Hause herunterladen können. Das Musikportal bietet Musikern auch die Möglichkeit eigene Kreationen hochzuladen und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Musiker können sich kostenlos registrieren und selbst komponierte Musik der Community zur Verfügung stellen. Auf diese Weise kann man seine ganz eigenen musikalischen Kreationen seinen Freunden, seinen Fans und der ganzen Welt zur Verfügung stellen.

Wer GEMA-freie Musik für private, soziale oder schulische Zwecke anhören und deren Notenblätter herunterladen möchte, der sollte einmal auf www.didldu.de vorbeischauen. Es lohnt sich!

