AVISO: Verleihung des Staatspreises für künstlerische Fotografie 2013 an Peter Dressler

Diese Meldung wurde korrigiert Neufassung in Meldung OTS0230 vom 04.07

Kulturministerin Dr. Claudia Schmied überreicht

den mit 22.000 Euro dotierten Staatspreis für künstlerische Fotografie 2013 an Peter Dressler.

Datum: Montag, 8. Juli 2013

Zeit: 13 Uhr

Ort: Audienzsaal des BMUKK, Minoritenplatz 5, 1014 Wien

Zur Person:

Peter Dressler wurde 1942 in Kronstadt geboren. Nach dem Studium an der Akademie der bildenden Künste in Wien, unterrichtete er 16 Jahre lang an der Hochschule. In dieser Funktion hat sich Dressler intensiv um junge Künstlerinnen und Künstler gekümmert. Seit den 1960er-Jahren hat Peter Dressler seine fotografischen Arbeiten auf zahlreichen Ausstellungen gezeigt.

