VP-Korosec: Wiens Kinder werden immer dicker und die Stadtregierung schaut tatenlos zu!

Präventionsmaßnahmen gegen Adipositas müssen in den Landes-Zielsteuerungsvertrag aufgenommen werden!

Wien (OTS) - Wiens Gesundheitsstadträtin muss endlich konkrete Taten zur Eindämmung der Neuerkrankungen bei Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen setzen, fordert die Gesundheitssprecherin der ÖVP Wien, LAbg. Ingrid Korosec in Zusammenhang mit der heute beginnenden Europäischen Ministerkonferenz der WHO zum Thema Ernährung und nichtübertragbare Krankheiten in Wien.

Bereits heute ist knapp ein Viertel der Wiener Kinder als übergewichtig einzustufen, davon sechs Prozent als adipös. Wenn man bis zum Jahr 2020 die Zahl der übergewichtigen Kinder und Jugendlichen um zehn Prozent senken will, dann führt kein Weg daran vorbei, in Wien endlich ein umfassendes Unterstützungskonzept umzusetzen, betont die VP-Gesundheitssprecherin.

Wiens "aktueller" Kindergesundheitsbericht ist bereits 13 Jahre alt!

Besonders beschämend ist die Untätigkeit der seit Anfang 2007 zuständigen Gesundheitsstadträtin. Wien deckt mit seiner Gesundheitsförderungs GmbH, die de facto zur reinen PR-Maschine verkommen ist, die gesundheitlichen Probleme der Kinder und Jugendlichen mit bunten Broschüren und gut gemeinten Bio-Jausensackerln zu. Das ist zu wenig!

Korosec: "Es kann kein Zufall sein, dass zum Beispiel Niederösterreich 2012 einen umfassenden Bericht zur Kinder- und Jugendgesundheit veröffentlicht hat und Wiens letzte Berichte aus den Jahren 2000 (Kindergesundheitsbericht) und 2002 (Jugendgesundheitsbericht) stammen. Diese Berichte sind somit bereits über zehn Jahre alt und alle noch unter der Ägide von Elisabeth Pittermann entstanden, also der Vorvorgängerin der jetzigen Gesundheitsstadträtin!"

Ein Euro für Prävention spart 9 Euro für "Reparaturmedizin"

Angesichts dieser dramatischen Fakten bleibt nur zu hoffen, dass sich das Land Wien bei der Erarbeitung des Landes-Zielsteuerungsvertrages, der zur Umsetzung der Gesundheitsreform bis spätestens 30. September 2013 vorliegen muss, mehr Mühe gibt, was die Präventionsmaßnahmen speziell bei Kindern und Jugendlichen betrifft.

"Jeder Euro, der für Prävention ausgegeben wird, spart etwa neun Euro an "Reparaturkosten" im Gesundheitssystem. Es liegt also auf der Hand, wo in Wien unbedingt der Hebel angesetzt werden muss, nämlich bei der Vorbeugung. Alles andere geht zulasten der Gesundheit künftiger Generationen. Hier muss unbedingt ein Umdenken stattfinden", appelliert Korosec an die zuständige Gesundheitsstadträtin.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: (+43-1) 4000 /81 913

mailto: presse.klub @ oevp-wien.at