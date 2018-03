Stronach/Schenk: Änderung des Pflegefondsgesetzes Schritt in die richtige Richtung

Zukünftig eine Gesamtlösung für den Pflegebereich notwendig

wien (OTS) - "Die Änderung des Pflegefondsgesetzes ist ein Schritt in die richtige Richtung und das Team Stronach wird daher zustimmen. Die zur Verfügung gestellten 300 Mio. Euro im Jahr 2015 und 350 Mio. Euro im Jahr 2016 für den Pflegefonds sind positiv zu bewerten, aber es stellt sich die Frage "Was kommt danach?", so Team Stronach Sozialsprecherin Martina Schenk bei der Parlamentsdebatte zum Pflegefondsgesetz.

Schenk fordert zukünftig eine Gesamtlösung für den Pflegebereich beziehungsweise dessen Finanzierung: "Es ist nicht zielführend, immer nur stückerlweise etwas zu ändern. Wir brauchen etwa eine jährliche Valorisierung des Pflegegeldes sowie eine Forcierung der Pflege zu Hause. Die demographische Entwicklung zeigt, dass uns der Pflegebereich in den kommenden Jahren massiv beschäftigen und vor enorme Herausforderungen stellen wird", betonte die Team Stronach Abgeordnete.

