VP-Obernosterer: Im Untersuchungsausschuss zu Seenkauf keine Rücksicht auf Funktionen nehmen

Kärntner ÖVP-Chef: "Politiker rasch laden, denn es geht um die politische Verantwortung!"

Wien/Klagenfurt (OTS) - "Diese Koalition in Kärnten gibt es, weil der Wähler einen Systemwechsel herbeigeführt hat. Wir werden nicht weitermachen, wie andere aufgehört haben", spricht der Kärntner ÖVP-Chef Abg. Gabriel Obernosterer heute, Donnerstag, klare Worte zum Seenkauf-Untersuchungsausschuss. Bekanntlich soll nach dem zweiten Sitzungstermin am 17. September die nächste Sitzung des Untersuchungsausschuss erst am 8. Oktober und damit nach einer Nationalratswahl-bedingten dreiwöchigen Pause stattfinden. Diese lange Pause ist für Obernosterer nicht akzeptabel: "Der Ausschuss muss zügig arbeiten und braucht keine Rücksicht auf Wahltermine zu nehmen."

Und weiter: "Dieser U-Ausschuss wurde genau deshalb ins Leben gerufen, um die politische Verantwortung zu klären. Es kann und darf keine Rücksicht auf Funktionen mehr geben. Die ÖVP ist nicht bereit, diesen Zeitplan mitzutragen." Die ÖVP werde daher in der nächsten Sitzung einen Antrag auf rasche Termine für die Zeugenaussage der Politiker einbringen. Es bestünde ohnehin die Gefahr, dass sich Politiker mit dem Verweis auf laufende Ermittlungen der Staatsanwaltschaft der Aussage entschlagen könnten. "Nach meinen Erfahrungen mit Untersuchungsausschüssen in Wien ist es durchaus möglich und üblich, in einer Woche auch mehrere Sitzungstermine unterzubringen und abzuhalten. Das kann auch in Kärnten so gehandhabt werden."

Die Fakten zum Seenkauf liegen laut Obernosterer auf dem Tisch. Regierungssitzungsakten, Protokolle und ein umfangreicher Bericht des Bundesrechnungshofes würden den von Lessiak angesprochenen Sachverhalt eindeutig klar legen, so Obernosterer. "Es wurde in dem Land genug vertuscht. Diese Koalition wird an ihren Taten gemessen und wir sind angetreten, um die Glaubwürdigkeit der Politik wieder zu stärken."

