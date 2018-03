FP-Gudenus: Geistlicher verurteilt, aber Monster aus den Wiener Horror-Heimen laufen frei herum!

Im Gegensatz zur Kirche schützt die Wiener SPÖ die Verbrecher in ihren Reihen bis zum heutigen Tag

Wien (OTS/fpd) - 1.713 Opfer klagen an: Keiner der "Erzieher" in den Kinderheimen des roten Wien, die ihre Schutzbefohlenen jahrzehntelang organisiert misshandelt, missbraucht und sogar an Perverse vermietet haben, ist je zur Verantwortung gezogen worden. "Spätestens seit dem Endbericht der Helige-Kommission ist es offiziell: Die Wiener SPÖ hat seit den 60er-Jahren in vollem Umfang über den Horror in den Heimen Bescheid gewusst. Aber weil die Täter durch die Bank rote Parteisoldaten waren, hat sie nicht nur auf Anzeigen verzichtet, nein, sie hat den Monstern sogar geholfen, die Spuren des wohl schwersten Verbrechens in der österreichischen Nachkriegsgeschichte zu beseitigen. So wurden etwa Personalakten entgegen den Richtlinien frühzeitig vernichtet", berichtet Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Selbst die eigene SPÖ-Kommission unter der Leitung von Barbara Helige, die sogar einmal als rote Justizministerin im Gespräch war, wäre behindert worden, wo es nur ging. Die Opfer würden mit 31 Millionen Euro der Steuer- und Gebührenzahler im Austausch dafür, dass sie in der Öffentlichkeit nicht über ihr Martyrium sprechen, ruhiggestellt.

"Angefangen von Stadträtin Fröhlich-Sandner bis hinauf zu Stadtrat Oxonitsch und Bürgermeister Häupl - sie alle waren an der Vertuschung oder zumindest am Versuch der Vertuschung des Horrors beteiligt und haben sich mitschuldig gemacht haben", so Gudenus. Sämtliche Vorstöße, die der Aufklärung der Verbrechen dienlich gewesen wären, wurden von Rot-Grün im Gemeinderat niedergestimmt: "Gemeinderätliche Untersuchungskommission, Stopp der Vernichtung der Personalakten oder Ausweitung des Helige-Mandats - all unsere Anträge wurden abgeschmettert. Die SPÖ macht den Tätern, die sie nach der Zeit als Erzieher teils sogar noch in höchste Positionen gehievt hat, weiter die Mauer und die Grünen träumen wohl noch immer von der, wie sie es nennen, generationenübergreifenden Sexualität, die doch erlaubt werden sollte." Gudenus nennt als Beispiel für ein Monster, das Karriere gemacht hat, den ORF-Direktor Manfred Jochum, als Beispiel für das grüne Liebäugeln mit Pädophilie den Kinderschänder und Europa-Abgeordneten Daniel Cohn-Bendit.

Gudenus stellt klar: "Sich an Kindern zu vergehen, das ist das letzte. Das sehen die Bürger so, das sehen wir Freiheitliche so. Die zwölf Jahre Haft für den Pater aus dem Stift Kremsmünster sind ein strenges, aber gerechtes Urteil. Dass Kinderschänder ungestraft davonkommt, wenn sie ein SPÖ-Parteibuch haben, ist ein Skandal!" (Schluss)

