ORF III mit Andreas Prochaskas Atomunfallszenario "Der erste Tag" und einem Blick ins Schloss Ambras

Am 5. Juli im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 5. Juli 2013, überträgt ORF III ab 9.00 Uhr live und in voller Länge den dritten Plenartag der Nationalratssitzung. Nach einer Fragestunde mit Finanzministerin Maria Fekter werden Finanzinstitute verpflichtet, Sanierungs- und Notfallpläne vorzubereiten. Dadurch soll es der Finanzmarktaufsicht ermöglicht werden, künftig früher eingreifen zu können. Attraktiver, weil mit weniger Risiko verbunden, soll die prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge werden. Vorerst für drei Jahre sollen die für das Bienensterben verantwortlich gemachten Pestizide aus der Gruppe der Neonicotinoide verboten werden. In buchstäblich letzter Sekunde wird zudem der umstrittene Mafia-Paragraf entschärft. ORF 2 überträgt von 9.05 bis 13.00 Uhr, es kommentiert Fritz Jungmayr. Für ORF III kommentieren ORF-III-Chefredakteur Christoph Takacs, Vera Schmidt und Andreas Heyer.

Um 20.15 Uhr zeigt ORF III Andreas Prochaskas österreichisches TV-Drama "Der erste Tag" rund um eine fiktive AKW-Katastrophe aus dem Jahr 2008. Die Geschichte geht der Frage nach: Was passiert, wenn es passiert? Ein Kernkraftwerk im österreichischen Grenzgebiet meldet einen Störfall. Die Krisenstäbe reagieren professionell und sind doch mit einer Situation konfrontiert, der man in keiner Übung gerecht werden kann. Zu sehen sind u. a. Andreas Kindl, Franziska Weisz und Johannes Zeiler.

In der Museumssendung "Aus dem Rahmen" unternimmt Karl Hohenlohe um 21.50 Uhr eine Reise zum Schloss Ambras in Innsbruck, eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Landeshauptstadt. Die kulturhistorische Bedeutung des Schlosses ist auf Erzherzog Ferdinand II. zurückzuführen, der als echter Renaissancefürst die Künste und Wissenschaften förderte. Er begründete die bereits zu seinen Lebzeiten weltberühmten Ambraser Sammlungen. Hinter den Mauern von Schloss Ambras gibt es für Karl Hohenlohe viel zu entdeckten. Museumsdirektorin Dr. Veronika Sandbichler schildert die Geschichten hinter der Geschichte. Weiters trifft Karl Hohenlohe die Kuratorin Dr. Katharina Seidl und den Restaurator Hannes Astl.

