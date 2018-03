BZÖ-Dolinschek: "Gesamtkonzept im Bereich der Pflege und Betreuung noch immer ausständig"

Wien (OTS) - BZÖ-Sozialsprecher Abg. Sigisbert Dolinschek unterstrich in seinem Debattenbeitrag die Notwendigkeit die langfristige Sicherung der Pflege und Betreuung durch eine nachhaltige Pflegefinanzierung zu gewährleisten. "Es gibt aber nach wie vor unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Bundesländern bei der Handhabung. Auch ein Gesamtkonzept im Bereich der Pflege und Betreuung ist noch immer ausständig", so Dolinschek weiter.

"Es werden 700.000 Euro für Inserate "über die gesicherte Pflege" ausgegeben, aber eine Valorisierung des Pflegegeldes gibt es noch immer nicht. Grundsätzlich ist ein weiterer Ausbau der Sozialdienste für pflege- und betreuungsbedürftige Menschen notwendig. Auch sind umfassende Maßnahmen für die Entlastung pflegender Angehöriger zu gewährleisten. Neben der jährlichen Anpassung des Pflegegeldes ist der Ausbau der Kurzzeitpflege und der Tagespflege und -betreuung notwendig, um die pflegenden Angehörigen zu entlasten", forderte Dolinschek.

