GPA-djp zu dayli: Unterstützen alle Lösungen zur Sicherung möglichst vieler Arbeitsplätze

Beschäftigten rasch zu den ausständigen Gehältern verhelfen

Wien (OTS/ÖGB) - "In dieser für die Beschäftigten von dayli schwierigen Situation unterstützt die GPA-djp jede Lösung, die eine größtmögliche Zahl von Arbeitsplätzen erhält und wird sich weiterhin mit vollem Engagement im Interesse der Beschäftigten einbringen. Es geht jetzt darum, den Beschäftigten möglichst rasch zu den ausstehenden Gehaltszahlungen zu verhelfen. Gleichzeitig weist die GPA-djp jeden oberflächlichen Versuch entschieden zurück, die Verantwortung für die Insolvenz anderen aufzuladen und die eigene Verantwortung des dayli-Management abzuwälzen", so der stv. Bundesgeschäftsführer der GPA-djp Karl Proyer.++++

Es sei Haberleitner von Anfang an nicht gelungen, das notwendige Vetrauen der Lieferanten zu gewinnen um einen Warenfluss sicherzustellen, wettbewerbskonforme Konditionen und Einstandspreise zu erzielen. Es gelang nicht, den Kundenstock zu halten geschweige denn auszubauen. Entgegen aller öffentlichen Darstellungen verlor dayli Kunden und es gab kein schlüssiges Konzept, wie dieser Trend umzukehren wäre.

"Jetzt geht es darum, die Beschäftigten gemeinsam bestmöglich zu unterstützen, sei es mit Fortführungskonzepten, Arbeitsstiftungen und den bewährten Unterstützungen des AMS bei der Arbeitsplatzsuche. Die GPA-djp wird bereits in den nächsten Tagen gemeinsam mit den Arbeiterkammern und dem Insolvenzschutzverband (ISA) in allen Regionen Informationsversammlungen für die Beschäftigten abhalten. In Reaktion auf die heutige Ankündigung, mit der Gewerkschaft zusammenarbeiten zu wollen, werden wir natürlich auch den Kontakt zur Geschäftsführung suchen, damit Gespräche so schnell wie möglich stattfinden können", so Proyer.

Rückfragen & Kontakt:

Litsa Kalaitzis

Gewerkschaft der Privatangestellten,

Druck, Journalismus, Papier

Tel.: 05 0301-21553

Mobil.: +43 676 817 111 553

Email: litsa.kalaitzis @ gpa-djp.at

Internet: www.gpa-djp.at