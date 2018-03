ORF SPORT + mit den Highlights von der 6. Etappe der Österreich-Radrundfahrt und vom 145. Österreichischen Galopper-Derby

Am 5. Juli im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 5. Juli 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte der 6. Etappe der 65. Internationalen Österreich-Rundfahrt um 20.15 Uhr, vom 145. Österreichischen Galopper-Derby im Magna Racino um 20.50 Uhr, vom Kärnten Golf Open um 21.15 Uhr und vom Austrian-Football-League-Match JCL Graz Giants -Raiffeisen Vikings Vienna um 22.00 Uhr sowie Folge 18 des Tennismagazins "ATP World Tour Uncovered" um 22.45 Uhr.

Die Wachau ist Schauplatz der sechsten Etappe der 65. Internationalen Österreich-Rundfahrt, die über 182 Kilometer von Maria Taferl nach Poysdorf führt. Nach je einer Sprintwertung in Asparn und Poysdorf, wo die NÖ Landesausstellung in diesem Jahr stattfindet, wird in Poysdorf nach einer drei Kilometer langen Gerade ein Massensprint par excellence erwartet.

Wie in den vergangenen drei Jahren geht auch die 65. Auflage der Tour über acht Tage, mit acht Etappen und einer Gesamtlänge von mehr als 1.000 Kilometer. Die Tour führt durch die sieben Bundesländer Tirol, Salzburg, Kärnten, Steiermark, Niederösterreich, Burgenland und Wien.

Beim 145. Österreichischen Galopper-Derby im Magna Racino hieß es Stuten-Power pur, denn nicht das "stärkere Geschlecht" sicherte sich die Siegeslorbeeren, sondern die Stute Magic Art wurde mit dem blauen Band geschmückt. Die Stute des Stalls Salzburg reüssierte mit ihrem Jockey Frederic Tylicki sicher vor Hengst Café au lait (Franz Xaver Weißmeier) und der zweiten Stute im Feld, Jumeirah, unter Karoly Kerekes. Die beiden Pferdedamen setzten sich gleich an die Spitze des Derby-Feldes - dahinter lagen Café au lait, Oratory Davis (Tomas Lukasek), Spirit in the Sky (Stefanie Hofer) und Hot Favorite (Zdenko Smida). Sehr verhalten gingen es die beiden Favoriten Khalid (Lennart Hammer-Hansen) und King of Marmalade (Jan Havlik) an, die das Rennen vom letzten Platz aus in Angriff nahmen. Das Stuten-Duo machte in der Endgeraden nochmals Kräfte frei. Magic Art zog kämpferisch durch und gewann das "Magna Racino Austrian Derby". Jumeirah ließ zum Schluss etwas nach, so dass Café au lait noch zu einem knappen zweiten Rang kam.

Dylan Frittelli konnte sich am Finaltag beim Kärnten Golf Open die Par-Runde leisten, um bei gesamt -17 mit drei Schlägen Vorsprung auf den Rest des Feldes zu gewinnen. Der Südafrikaner feiert beim Kärnten Golf Open seinen ersten Triumph als Profi. Am Finaltag war es Manuel Trappel, der sich mit einem mehr als heißen Putter in Szene setzen konnte. Der Österreicher setzte bei seiner 64 die Akzente und verbesserte sich am Sonntag bei nahezu perfekten Bedingungen um rund 30 Plätze bis auf Position zehn.

Details unter http://presse.ORF.at.

(Stand vom 4. Juli, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at