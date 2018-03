FP-Mahdalik: Grüne Radwege kosten 48 Mio. Euro

Geldverbrennung für Fortgeschrittene

Wien (OTS) - "Wenn es Verkehrsstadträtin Vassilakou mit dem Grünfärben der Radwege schafft, den Radverkehr in Wien wie von ihr geplant von derzeit 6% bis 2015 auf 12% zu verdoppeln, kann sie im Zirkus auftreten", sagt FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik. Ihr Ziel ist angesichts der Tatsache, dass 2013 lächerliche 18(!) neue Radwegkilometer gebaut werden, in etwa so realistisch wie ein Häupl-Sieg beim Iron Man Austria 2014 in Klagenfurt. Für 18 Kilometer wendet die rot-grüne Stadtregierung eine schlappe Million Euro auf, während alleine heuer bis zu 10 Millionen für die Grünfärbung verbrannt werden könnten.

Für das gesamte Radwegnetz Wiens würde die verkehrstechnisch sinnlose Aktion 48 Mio. Euro verschlingen. Um diesen Betrag könnten bis 2015 stolze 380 Kilometer vollwertige, sichere, von Fahrbahn und Gehsteig getrennte Radwege oder rund 1.600 Kilometer Mehrzweckstreifen realisiert werden, erklärt Mahdalik.

Wenn Rot-Grün die Steuergelder sinnvoll investieren würde, könnte das Wiener Radwegnetz bis 2015 von aktuell 1.240 auf über 2.800 Kilometer erweitert und so ein wichtiger Schritt zur Verbesserung des Modal Split weg vom motorisiertem Individualverkehr gesetzt werden. Im Vassilakou-Modus werden es Ende 2015 nicht ganz 1.300 Kilometer sein.

"Wenn die Verkehrsstadträtin Dienstwagen und Chauffeur stehen lassen, sich selbst einmal auf den Drahtesel schwingen und die wahren Schwächen im Radwegnetz der Bundeshauptstadt mit eigenen Augen sehen würde, wäre das Anfarbeln zu Gunsten einer Verlängerung der Radwege schnell passè", so Mahdalik. (Schluss)kn/ie

