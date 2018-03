Wehsely feiert Dachgleiche im neuen Pflegewohnhaus Donaustadt

Zentrum für Langzeitbeatmete und WachkomapatientInnen entsteht

Wien (OTS) - Auch im Pflegebereich gestaltet die Stadt Wien schon jetzt die Zukunft. Die Umsetzung des Wiener Geriatriekonzepts schreitet zügig voran: Nach der Errichtung moderner Pflegewohnhäuser in zentraler Lage in den Bezirken Leopoldstadt, Meidling, Simmering und Liesing folgt nun die Dachgleiche des Pflegewohnhauses Donaustadt. "Wir wollen die beste Pflege im idealen Umfeld zu optimalen Kosten", sagt Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely, "und in zwei bis drei Jahren wird es in Wien nur noch moderne, hochqualitative Pflegeangebote für ältere Menschen geben."

Moderne Pflege sichert Lebensqualität

Im neuen Pflegewohnhaus Donaustadt mit sozialmedizinischer Betreuung werden 328 betagte BewohnerInnen auf sechs Ebenen ausschließlich in Ein- und Zweibettzimmer versorgt werden. Der Neubau verfügt über lichtdurchflutete Atrien und Freiräume, der Garten dehnt sich über 2.000 Quadratmeter aus und wird auch als Therapiegarten genutzt. Neben dem Pflegewohnhaus Donaustadt wird in einem Anbau ein Zentrum für 90 Langzeitbeatmete und WachkomapatientInnen errichtet. Aufenthaltsräume, wo gemeinsam Mittag gegessen oder gespielt wird, garantieren familiäre Begegnungsmöglichkeiten. "Das Gebäude erfüllt sämtliche Anforderungen, die eine moderne Pflege braucht. So können wir unseren BewohnerInnen eine möglichst hohe Lebensqualität bieten", erzählt Roland Paukner, Direktor der Geriatriezentren und Pflegewohnhäuser der Stadt Wien. Das Pflegewohnhaus Donaustadt wird voraussichtlich Ende 2014 fertig gestellt sein.

Geriatriekonzept stellt Mensch in den Mittelpunkt

Das Wiener Geriatriekonzept, das Gesundheits- und Sozialstadträtin Wehsely Anfang 2007 präsentierte, stellt den Menschen in den Mittelpunkt aller organisatorischen und baulichen Strukturen. Jeder soll möglichst in der vertrauten Umgebung betreut werden. Die Häuser entwickeln sich weg von funktionalen, aber unpersönlichen Großbauten hin zu überschaubaren, kleineren Gebäuden mit maximal 350 Betten. Statt auf krankenhausähnlichen Stationen leben 24 bis 28 Bewohnerinnen und Bewohner nun in gemütlichen Einheiten zusammen. Es gibt nur mehr Ein- und Zweibettzimmer. Die Loggien sind barrierefrei und mit Bett befahrbar, jedes Zimmer verfügt über eine eigene Sanitäreinheit. Ebenso leben Demenzkranke in eigenen Pflegewohnbereichen mit Demenzgärten. Für Menschen, die aufgrund ihres Alters oder ihrer Erkrankungen einer Pflege bedürfen, wird durch das Wiener Geriatriekonzept ein Ambiente geschaffen, in dem sie sich in ihrer letzten Lebensphase wohl und geborgen fühlen.

Zu dieser Meldung steht Ihnen unter www.wien.gv.at/pressebilder ein Foto zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Caroline Neider

Referentin für Öffentlichkeitsarbeit StRin Sonja Wehsely

Telefon: 01 4000 81243

Mobil: 0676 8118 81243

E-Mail: caroline.neider @ wien.gv.at



Wiener Krankenanstaltenverbund/Presse

Monika Sperber

Telefon: 01 40409 70053

E-Mail: monika.sperber @ wienkav.at