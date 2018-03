Serienhit "Bates Motel" ab 11. September 2013 auf Universal Channel als deutsche TV-Premiere

München (ots) - Ab 11. September öffnet Universal Channel mit "Bates Motel" exklusiv die Akte des Serienmörders Norman Bates - immer mittwochs ab 21 Uhr in Doppelfolge und Originalton-Option

Universal Channel ab 5. September bei Sky und Entertain

Mit US-Serienhighlights in TV-Premiere und Blockbustern wird der Sender die neue Heimat für Fans von großartigem Entertainment mit 100% Charakter

Am 5. September begrüßt Universal Networks International Germany einen neuen Sender in seiner erfolgreichen Senderfamilie: der Universal Channel. Ein Aufgebot an Serienhighlights in deutscher TV-Premiere begleitet den Launch des Senders, der sich bestes Entertainment mit 100% Charakter auf die Fahne geschrieben hat. Eine dieser Serien wird das von Kritikern hochgelobte "Bates Motel" sein, ein Prequel der besonderen Art:

Langsam und unheilvoll nähert sich ein Schatten der Dusche, zieht mit einem Ruck den Vorhang zur Seite und sticht brutal auf die blonde Frau ein. Die berühmte Szene aus Alfred Hitchcocks "Psycho" (1960) gehört zu den furchterregendsten der Filmgeschichte. Doch wie wurde Norman Bates zu dem geistesgestörten, gefährlichen Mann und Motel-Inhaber? Was hat seine Mutter Norma damit zu tun und wie viel Schuld trifft sie?

"Bates Motel" wird ab 11. September immer mittwochs ab 21 Uhr in Doppelfolge und mit Originalton-Option Antworten geben. In die Neuzeit versetzt, erzählt die spannende Serie die Geschichte von Norma (Vera Farmiga) und Norman Bates (Freddie Highmore). Die Mutter hat nach dem Tod ihres Mannes ein Motel in einem kleinen Städtchen im US-Bundesstaat Oregon ersteigert. Sie zieht mit ihrem Sohn dorthin, um einen Neuanfang zu machen. Norman wird schnell von den Jugendlichen des Ortes integriert. Besonders Emma (Olivia Cooke) und Bradley (Nicola Peltz) zeigen Interesse an ihm. Gegen den Willen seiner Mutter schleicht er sich nachts hinaus zu seinen neuen Freunden. Doch mit dem ruhigen Einleben ist es schnell vorbei: Der ehemalige Besitzer des Motels taucht in einer Nacht bei Norma auf und vergewaltigt sie. Die Reaktion von Mutter und Sohn führt bald zu einem nervenaufreibenden Lügenkonstrukt. Zudem scheinen auch die anderen Stadtbewohner dunkle Geheimnisse zu verbergen ...

Die Studie über Norman Bates' Werdegang zu einem der berühmtesten Serienmörder der Filmgeschichte hat alles, was den Universal Channel ausmacht: 100% Charakter. Überzeugend dargestellt von Vera Farmiga ("Departed - Unter Feinden", "Up in the Air", "Source Code") und Freddie Highmore ("Ein gutes Jahr", "Charlie und die Schokoladenfabrik") ringen Mutter und Sohn mit dem Bösen und Dunklen in der Welt, dass sie zu verfolgen scheint. Auch wird klar: Nicht nur die beiden haben eine Schattenseite, auch ihre Nachbarn und Bekannten haben Geheimnisse und Leidenschaften.

Zum Sender:

Universal Networks International Germany startet mit dem Universal Channel einen weiteren TV-Sender im deutschsprachigen Raum. Mit dem Claim "100% Charakter" wird der Channel ab dem 5. September dieses Jahres als Entertainment Sender insbesondere mit zahlreichen First-Run-Serien sein Publikum finden. Das Programm steht vor allem für eines: 24/7 Serien und Spielfilme, die durch Typen mit Ecken und Kanten überzeugen. Eben 100% Charakter.

Verbreitet wird der Sender zum Start über Sky in HD für alle Satellitenkunden und über Entertain, dem TV-Angebot der Telekom in HD und SD; die Erweiterung der Distribution ist geplant.

Mit dem Universal Channel, einem der internationalen Erfolgssender von NBCUniversal International Television, rundet Universal Networks International Germany sein Senderportfolio ab. Nach Syfy, 13TH STREET und E! Entertainment sowie den im Joint-Venture mit A+E Networks betriebenen Sendern HISTORY und THE BIOGRAPHY CHANNEL wird Universal Networks International Germany nun bereits den sechsten Sender im deutschsprachigen Raum betreiben und vermarkten.

Bildmaterial bekommen Sie gerne auf Anfrage.

Universal Channel: 100% Charakter. Der neue TV-Sender für hochwertiges, außergewöhnliches Entertainment - mit exklusiven Serien als deutsche TV-Premieren und mitreißenden Blockbustern. Die faszinierenden Charaktere des Universal Channel überraschen und berühren seine Zuschauer jeden Tag aufs Neue und lassen sie nicht mehr los.

Rückfragen & Kontakt:

Shoshannah Peter

PR & Press Managerin 13TH STREET und Syfy

Tel: +49 (0)89 / 381 99 - 470

shoshannah.peter @ nbcuni.com